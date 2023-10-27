Стало известно имя конкурента Байдена за право участвовать в выборах президента США от демократов

Конгрессмен Дин Филлипс будет соперничать с действующим президентом США Джо Байденом за статус кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом сам Филлипс заявил в эфире "CBS".

Конгрессмен Дин Филлипс. Фото из открытых источников

Политик заявил, что подаст документы на участие в президентских выборах сегодня, 27 октября, и начнет свою кампанию.

По словам Филлипса, он восхищается 80-летним Байденом, но считает, что настало время для нового поколения демократов возглавить партию. Он уточнил, что это особенно актуально в условиях, когда бывший глава Белого дома Дональд Трамп может стать кандидатом в президенты от Республиканской партии.

"Я считаю, что президент Байден проделал огромную работу для нашей страны. Но речь идет не о прошлом. Это выборы о будущем", — добавил конгрессмен.

Политик выразил обеспокоенность, что возможная победа Трампа на предстоящих выборах станет кризисным моментом для американской демократии.

Филлипс добавил, что он призывает других демократов вступать в гонку, надеясь, что дополнительная конкуренция обеспечит партии проверенного и сильного кандидата.

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