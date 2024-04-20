Стало известно, как быстро США передадут помощь Украине после голосования в Конгрессе

Вашингтон сможет быстро перейти к поставкам Украине вооружений после принятия соответствующего закона в Конгрессе. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность в эфире общенационального телемарафона высказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова. Фото: из открытых источников

"От момента подписи может пройти очень короткое время до объявления и его поставки", — заявила посол.

По ее словам, речь идет о днях или неделях.

"Пентагон с нашим Минобороны не переставал ежедневно работать над поисками оружия и такие пакеты готовятся. Это будет очень быстро", — добавила Оксана Маркарова.

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