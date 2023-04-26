Стало известно как ФБР сотрудничает с Украиной

Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями по сбору доказательств военных преступлений россиян, среди которых информация о геолокации и мобильных телефонах, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".



Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США

Специальный агент ФБР, ранее работавший атташе по правовым вопросам бюро в Украине, Алекс Кобзанец рассказал на конференции по кибербезопасности RSA в Сан-Франциско, что Киев исследует цифровую информацию с поля боя и находящихся под оккупацией городов и "сбор, анализ и обработка этих данных — это то, в чем у ФБР есть опыт работы". По его словам, эта работа включает изучение информации по мобильным телефонам, судебно-медицинский анализ образцов ДНК, а также анализ частей тела, собранных на поле боя.

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"Следующий шаг – это работа с национальными операторами США, передача этой информации... получение информации об абонентах, получение информации о геолокации, где это возможно", — добавил Кобзанец.

На прошлой неделе генеральный прокурор Андрей Костин сообщил американским законодателям на прошлой неделе, что с начала полномасштабного вторжения российские военные совершили более 80 тысяч военных преступлений против гражданского населения в Украине.

"Украине нужно, чтобы преступление агрессии России было наказано на международном уровне. Если это будет трибунал, в котором не будет высшего руководства Российской Федерации – не совсем понятно, зачем он нужен", – подчеркнул украинский генеральный прокурор.

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