Стало известно как ФБР сотрудничает с Украиной

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Моесеенко Валентина
Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями по сбору доказательств военных преступлений россиян, среди которых информация о геолокации и мобильных телефонах, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".
Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США
Специальный агент ФБР, ранее работавший атташе по правовым вопросам бюро в Украине, Алекс Кобзанец рассказал на конференции по кибербезопасности RSA в Сан-Франциско, что Киев исследует цифровую информацию с поля боя и находящихся под оккупацией городов и "сбор, анализ и обработка этих данных — это то, в чем у ФБР есть опыт работы". По его словам, эта работа включает изучение информации по мобильным телефонам, судебно-медицинский анализ образцов ДНК, а также анализ частей тела, собранных на поле боя.
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На прошлой неделе генеральный прокурор Андрей Костин сообщил американским законодателям на прошлой неделе, что с начала полномасштабного вторжения российские военные совершили более 80 тысяч военных преступлений против гражданского населения в Украине.
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