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Стало известно как ФБР сотрудничает с Украиной

ФБР помогает Украине собирать доказательства военных преступлений России

26 апреля 2023, 19:10
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Автор:

Моесеенко Валентина

Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями по сбору доказательств военных преступлений россиян, среди которых информация о геолокации и мобильных телефонах, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".

Стало известно как ФБР сотрудничает с Украиной

Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США

Специальный агент ФБР, ранее работавший атташе по правовым вопросам бюро в Украине, Алекс Кобзанец рассказал на конференции по кибербезопасности RSA в Сан-Франциско, что Киев исследует цифровую информацию с поля боя и находящихся под оккупацией городов и "сбор, анализ и обработка этих данных — это то, в чем у ФБР есть опыт работы". По его словам, эта работа включает изучение информации по мобильным телефонам, судебно-медицинский анализ образцов ДНК, а также анализ частей тела, собранных на поле боя.


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"Следующий шаг – это работа с национальными операторами США, передача этой информации... получение информации об абонентах, получение информации о геолокации, где это возможно", — добавил Кобзанец.

На прошлой неделе генеральный прокурор Андрей Костин сообщил американским законодателям на прошлой неделе, что с начала полномасштабного вторжения российские военные совершили более 80 тысяч военных преступлений против гражданского населения в Украине.

"Украине нужно, чтобы преступление агрессии России было наказано на международном уровне. Если это будет трибунал, в котором не будет высшего руководства Российской Федерации – не совсем понятно, зачем он нужен", – подчеркнул украинский генеральный прокурор.

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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/fbi-voienni-zlochyny-rosiia/7066734.html
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