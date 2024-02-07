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Стало известно, как проголосовал Конгресс за пакет финпомощи Израилю без Украины

По информации WP, Конгресс провалил голосование за пакет финпомощи Израилю без Украины

сегодня, 07:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Палата представителей Конгресса США не смогла принять законопроект спикера Майка Джонсона о предоставлении военной помощи только Израилю. Большинство конгрессменов назвали документ "политическим трюком", не имеющим ничего общего с правом этой страны на самооборону. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

Стало известно, как проголосовал Конгресс за пакет финпомощи Израилю без Украины

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Отдельный законопроект спикера Палаты представителей Майка Джонсона предусматривает выделение средств исключительно на поддержку Израиля и американских сил на Ближнем Востоке — приоритеты, которые, по его мнению, должны быть "отделены" от других вопросов национальной безопасности.

Законопроект вынес на голосование конгрессмен от Республиканской партии Кен Калверт. Большинство демократов, даже ярые сторонники Израиля, осудили его и назвали "политическим трюком", имеющим "мало общего с правом Израиля на самооборону".

Калверт заявил, что его предложение является "чистым законопроектом", лишенным менее популярных положений о национальной безопасности.

"Утверждения о том, что этот законопроект политический, являются откровенно ложными. Сегодня у нас есть возможность собраться вместе и послать сильный сигнал: Соединенные Штаты стоят на стороне Израиля. Единственные люди, которые делают это политическим, — это те, кто выступает против него", — подчеркнул Калверт незадолго до голосования.

Спикер Джонсон предположил, что после того, как законодатели "позаботятся" об Израиле, они "займутся" другими вопросами.

"Мы должны разобраться с этими мерами независимо и отдельно. Я думаю, что они этого заслуживают", — сказал он журналистам.

Однако накануне голосования десятки законодателей, в том числе лидеры Демократической партии и члены ультраконсервативной фракции в Палате представителей, сообщили о намерении отклонить законопроект.

Незадолго до голосования лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, лидер демократов Кэтрин Кларк и глава фракции демократов Пит Агилар в меморандуме "Уважаемый коллега" заявили о готовности поддержать любые серьезные двухпартийные усилия из-за особых отношений между Соединенными Штатами и Израилем.

В то же время, они отметили, что отдельный закон "предлагается не с добрыми намерениями".

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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/02/06/house-israel-aid-bill-fails/
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