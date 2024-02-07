Стало известно, как проголосовал Конгресс за пакет финпомощи Израилю без Украины

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Кравцев Сергей
Палата представителей Конгресса США не смогла принять законопроект спикера Майка Джонсона о предоставлении военной помощи только Израилю. Большинство конгрессменов назвали документ "политическим трюком", не имеющим ничего общего с правом этой страны на самооборону. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".
Конгресс США. Фото: из открытых источников
Отдельный законопроект спикера Палаты представителей Майка Джонсона предусматривает выделение средств исключительно на поддержку Израиля и американских сил на Ближнем Востоке — приоритеты, которые, по его мнению, должны быть "отделены" от других вопросов национальной безопасности.
Законопроект вынес на голосование конгрессмен от Республиканской партии Кен Калверт. Большинство демократов, даже ярые сторонники Израиля, осудили его и назвали "политическим трюком", имеющим "мало общего с правом Израиля на самооборону".
Калверт заявил, что его предложение является "чистым законопроектом", лишенным менее популярных положений о национальной безопасности.
Спикер Джонсон предположил, что после того, как законодатели "позаботятся" об Израиле, они "займутся" другими вопросами.
Однако накануне голосования десятки законодателей, в том числе лидеры Демократической партии и члены ультраконсервативной фракции в Палате представителей, сообщили о намерении отклонить законопроект.
Незадолго до голосования лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, лидер демократов Кэтрин Кларк и глава фракции демократов Пит Агилар в меморандуме "Уважаемый коллега" заявили о готовности поддержать любые серьезные двухпартийные усилия из-за особых отношений между Соединенными Штатами и Израилем.
В то же время, они отметили, что отдельный закон "предлагается не с добрыми намерениями".
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