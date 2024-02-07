Стало известно, как проголосовал Конгресс за пакет финпомощи Израилю без Украины

Палата представителей Конгресса США не смогла принять законопроект спикера Майка Джонсона о предоставлении военной помощи только Израилю. Большинство конгрессменов назвали документ "политическим трюком", не имеющим ничего общего с правом этой страны на самооборону. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Отдельный законопроект спикера Палаты представителей Майка Джонсона предусматривает выделение средств исключительно на поддержку Израиля и американских сил на Ближнем Востоке — приоритеты, которые, по его мнению, должны быть "отделены" от других вопросов национальной безопасности.

Законопроект вынес на голосование конгрессмен от Республиканской партии Кен Калверт. Большинство демократов, даже ярые сторонники Израиля, осудили его и назвали "политическим трюком", имеющим "мало общего с правом Израиля на самооборону".

Калверт заявил, что его предложение является "чистым законопроектом", лишенным менее популярных положений о национальной безопасности.

"Утверждения о том, что этот законопроект политический, являются откровенно ложными. Сегодня у нас есть возможность собраться вместе и послать сильный сигнал: Соединенные Штаты стоят на стороне Израиля. Единственные люди, которые делают это политическим, — это те, кто выступает против него", — подчеркнул Калверт незадолго до голосования.

Спикер Джонсон предположил, что после того, как законодатели "позаботятся" об Израиле, они "займутся" другими вопросами.

"Мы должны разобраться с этими мерами независимо и отдельно. Я думаю, что они этого заслуживают", — сказал он журналистам.

Однако накануне голосования десятки законодателей, в том числе лидеры Демократической партии и члены ультраконсервативной фракции в Палате представителей, сообщили о намерении отклонить законопроект.

Незадолго до голосования лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, лидер демократов Кэтрин Кларк и глава фракции демократов Пит Агилар в меморандуме "Уважаемый коллега" заявили о готовности поддержать любые серьезные двухпартийные усилия из-за особых отношений между Соединенными Штатами и Израилем.

В то же время, они отметили, что отдельный закон "предлагается не с добрыми намерениями".

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