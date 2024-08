Стало известно, как Путин манипулирует Трампом: какие приемы использует

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер обнаружил, что Владимир Путин успешно манипулировал экс-президентом США, влияя на него даже вопреки советам работников Белого дома. В своих мемуарах "На войне с собой: моя работа в Белом доме Трампа" (оригинальное название "At War with Ourselves: My Tour of Duty in Trump White House") Макмастер отмечает, что российский лидер использовал "эго и неуверенность" Трампа для своих целей.

Трамп и Путин

В частности, как рассказывает Макмастер, после отравления Скрипалей в Великобритании Трамп наслаждался статьей в The New York Times под названием "Путин расхваливает Трампа, разоблачая политику Соединенных Штатов". Экс-президент написал благодарность на экземпляре газеты и попросил передать ее Путину, но впоследствии Макмастер убедил его не делать этого, когда роль России в отравлении стала очевидной.

Макмастер считает, что лесть Путина была направлена на то, чтобы создать разрыв между Трампом и его командой, которая поддерживала жесткую позицию по отношению к Москве. Путин, бывший сотрудник КГБ, умел использовать слабые места Трампа, такие как эгоизм и неуверенность для достижения своих целей, сказал американец.

Макмастер также вспоминает, как Трамп критиковал его за жесткую позицию по Кремлю. Это касалось, в частности, отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года, а также скептицизма Трампа во время его встречи с Путиным в Гамбурге в июле 2017 года, когда он не учитывал предупреждения Макмастера о возможных ухищрениях со стороны российских.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Трамп сказал, что будет с войной в Украине, если он станет президентом.