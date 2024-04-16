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Стало известно, как США решили наказать Иран за масштабную атаку на Израиль

Решения приняты в ответ на беспрецедентную ракетную атаку по территории Израиля

сегодня, 09:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Палата представителей Конгресса США утвердила ряд законопроектов, направленных на финансовое давление на Иран. Решения приняты в ответ на беспрецедентную ракетную атаку по территории Израиля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Hill".

Стало известно, как США решили наказать Иран за масштабную атаку на Израиль

США. Фото: из открытых источников

Отмечается, что три отдельных законопроекта были вынесены на голосование в понедельник, 15 апреля, в условиях приостановления действия регламента — ускоренного процесса, требующего поддержки две трети депутатов для принятия решения и позволяющего немедленно провести голосование в зале.

Законопроекты в основном направлены на введение финансовых санкций против Ирана, тех, кто его поддерживает, и сети его доверенных лиц.

Среди них – законопроект об отмене налоговых льгот для неприбыльных организаций, поддерживающих террористические группировки; законодательство, направленное на то, чтобы сорвать закупку Китаем иранской нефти и нефтепродуктов; а также попытка отрезать иранское правительство от использования американской финансовой системы.

Проголосованные документы, преимущественно не вызывают споров и пользуются поддержкой большинства демократов, при том, что большинство в Палате представителей имеют республиканцы.

Конгрессмен-демократ Брэд Шнайдер поддержал законопроект H.R. 6408, отменяющий налоговые льготы для организаций, поддерживающих терроризм. Он является автором документа совместно с республиканцем Дэвидом Кустоффом. Впрочем, Шнайдер обратился к республиканцам с просьбой вынести на голосование дополнительный закон о национальной безопасности.

"Я еще раз хочу поблагодарить моего коллегу, депутата Кустоффа, за его партнерство и работу над этим законом ... и я призываю всех моих коллег не только поддержать этот закон, но и, как мы уже говорили, поддержать необходимое финансирование безопасности, которое поступило от Сената", — сказал он.

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Источник: https://thehill.com/homenews/house/4596115-house-passes-series-of-bills-aimed-at-squeezing-tehran-financially/
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