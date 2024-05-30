Стало известно, как Украина может использовать в войне с РФ отсутствие Байдена в Швейцарии

Украина может "выбить" один из пропагандистских кирпичиков террористической России, если президент США Джо Байден не приедет на Глобальный саммит мира, считает Олег Саакян.

Джо Байден

По его словам, Кремль постоянно разгоняет месседжи о том, что Штаты сражаются с Россией руками украинцев и управляют всеми процессами. Такие мнения популярны в странах так называемого Глобального юга. Если же окажется, что Байдена в Швейцарии не будет, то получится, что все заявления РФ на самом деле не имеют ничего общего с реальностью, говорит политолог.

"Это можно использовать как плюс украинской пропаганде именно на Глобальный юг для продвижения интереса Украины",

– отметил Саакян.

Впрочем, эксперт все же добавляет, что неучастие Байдена в саммите усилит разочарование его действиями, как среди украинцев, так и среди его западных партнеров. Более того, добавляет политолог, само время саммита планировалось именно под Байденом. В частности, просчитывалось, что после посещения Италии и заседания Большой семерки ему будет удобно приехать в Швейцарию.

Однако, говорит политолог, вероятно, Байден решил поставить свои политические интересы выше интересов государства, и это – разочаровывает. В частности, на саммите будут обсуждать такие важные для мира вопросы, как продовольственная и ядерная безопасность, и было бы логично, чтобы в обсуждении этих вопросов принимал участие Байден как лидер одной из ведущих стран мира. То есть, подчеркнул Саакян, Байден своим неучастием в Глобальном саммите мира может пошатнуть имидж Соединенных Штатов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Джо Байден отказался от поездки на Глобальный саммит мира, потому что якобы не верит, что там можно будет достичь реальных мирных договоренностей.



