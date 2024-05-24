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Стало известно, каких результатов ждать от саммита мира без участия Байдена

Стало известно, что президент США Джо Байден, вероятно, не будет присутствовать на Глобальном саммите мира. Если это так, говорит политолог Максим Яли, то не следует ожидать от саммита каких-то прорывных решений

сегодня, 11:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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Западные СМИ сообщили, что вероятно, президент США Джо Байден не приедет на Глобальный саммит мира, поскольку у него на это время запланировано мероприятие по сбору средств на избирательную кампанию.

Стало известно, каких результатов ждать от саммита мира без участия Байдена

Джо Байден

"Если новость подтвердится, а скорее всего так и будет, то это будет означать, что никаких прорывов в урегулировании российско-украинской войны на саммите не произойдёт",
- считает политолог Максим Яли.

По его словам, косвенным подтверждением такого мнения свидетельствует и намерение Бразилии и Китая принять участие в саммите, на котором будет присутствовать Россия.

"Ещё нужно подождать, на каком уровне будут представлены США и Китай. Но пока все идёт к тому, что итогом саммита станет традиционное "договорились договариваться",
— заявил Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Швейцарии в июне должен пройти Глобальный саммит мира, на котором участники планируют обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Идея Украины состоит в том, что влиятельные мировые лидеры смогут выработать совместную позицию по войне в Украине и принудить Россию к миру.

При этом известно, что Россия пытается сорвать проведение Глобального саммита мира либо понизить его значимость. Например, ведет переговоры, чтобы лидеры стран не ехали туда. Якобы такие переговоры уже проведены с Китаем. Известно, что президенты Бразилии и ЮАР отказались принимать в Глобальном саммите мира участие. Но в нем должна принять участие Индия. А это решение может вынудить Китай также отправить своего представителя на встречу.

В то же время появилась информация о том, что Джо Байден не планирует посещать Глобальный саммит мира, поскольку у него запланировано мероприятие в Голливуде.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029czqPa3ARbSg5sW4dAJYuPwhCFwvJnwy4AfpnEb1NTKMCRQBSMnbBX6F6Eb5P8ASl&id=100004292079149
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