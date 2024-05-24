Стало известно, каких результатов ждать от саммита мира без участия Байдена

Западные СМИ сообщили, что вероятно, президент США Джо Байден не приедет на Глобальный саммит мира, поскольку у него на это время запланировано мероприятие по сбору средств на избирательную кампанию.

Джо Байден

"Если новость подтвердится, а скорее всего так и будет, то это будет означать, что никаких прорывов в урегулировании российско-украинской войны на саммите не произойдёт", - считает политолог Максим Яли.

По его словам, косвенным подтверждением такого мнения свидетельствует и намерение Бразилии и Китая принять участие в саммите, на котором будет присутствовать Россия.

"Ещё нужно подождать, на каком уровне будут представлены США и Китай. Но пока все идёт к тому, что итогом саммита станет традиционное "договорились договариваться", — заявил Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Швейцарии в июне должен пройти Глобальный саммит мира, на котором участники планируют обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Идея Украины состоит в том, что влиятельные мировые лидеры смогут выработать совместную позицию по войне в Украине и принудить Россию к миру.

При этом известно, что Россия пытается сорвать проведение Глобального саммита мира либо понизить его значимость. Например, ведет переговоры, чтобы лидеры стран не ехали туда. Якобы такие переговоры уже проведены с Китаем. Известно, что президенты Бразилии и ЮАР отказались принимать в Глобальном саммите мира участие. Но в нем должна принять участие Индия. А это решение может вынудить Китай также отправить своего представителя на встречу.

В то же время появилась информация о том, что Джо Байден не планирует посещать Глобальный саммит мира, поскольку у него запланировано мероприятие в Голливуде.



