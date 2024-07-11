Стало известно, какое оружие США передадут Украине в новом пакете помощи

Министерство обороны США подтвердило выделение Украине очередного пакета военной помощи стоимостью 225 миллионов долларов, о чем во время встречи с Владимиром Зеленским сообщил Джо Байден.

Штаты объявили о новом пакете помощи Украине. Фото из открытых источников

В Пентагоне рассказали, что новый пакет помощи будет предоставляться Украине в рамках механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), предусматривающего поставки оружия непосредственно из складов американской армии.

В заявлении Пентагона сообщается, что очередной пакет американской помощи содержит одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot, которую ранее пообещал передать Джо Байден. Также США отправят Вооруженным силам Украины боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, зенитные ракеты Stinger, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы и запчасти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом. Во время встречи американский президент подчеркнул, что украинские военные сумели остановить наступление российских захватчиков в Харьковской области и нанести врагу большие потери. По его словам, это говорит о том, что Россия не победит в Украине.

В ходе встречи с Зеленским Байден объявил о выделении Украине очередного пакета американской военной помощи. Речь идет о восьмом пакете, одобренном американским президентом в конце апреля, после того, как Конгресс США принял дополнительное финансирование для военной помощи Киеву.

