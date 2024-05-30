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Стало известно, какую должность может занять Маск в случае победы Трампа на выборах

По информации WSJ, Трамп хочет назначить Маска своим советником

сегодня, 10:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп уже несколько месяцев общается с владельцем социальной сети Twitter Илоном Маском по поводу возможного назначения последнего на должность советника, если Трамп вернется в Белый дом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Wall Street Journal".

Стало известно, какую должность может занять Маск в случае победы Трампа на выборах

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что им удалось поговорить с несколькими источниками, которые подтвердили разговоры между основателем SpaceX и бывшим президентом, заявив, что Маск теперь звонит Трампу напрямую со своего мобильного телефона несколько раз в месяц. Хотя переговоры носят предварительный характер, и источники предупреждают, что они могут сорваться, Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы найти способ сделать Маска более вовлеченным в политику, возможно, связанную с безопасностью границ или экономикой — двумя вопросами, по которым Маск высказывался публично.

В свою очередь, Маск мог бы помочь Трампу в его переизбрании, не только сделав взнос в "его кошелек", но и используя власть и влияние других богатых доноров, хотя он и отказался от публичного одобрения.

Впервые они встретились в этом году на завтраке для доноров в начале марта, который проходил в Монтсорреле, резиденции миллиардера Нельсона Пельтца в Палм-Бич, штат Флорида. Первой о встрече сообщила газета The New York Times, отметив, что Трамп искал денежные вливания.

По данным WSJ, во время встречи поднималась тема того, что Маск может стать советником Трампа, причем один из источников сравнил это с консультативной ролью бывшего главы Marvel Айзека Перлмуттера в Министерстве по делам ветеранов при администрации Трампа.

Среди других тем, которые обсуждали Трамп и Маск, — Космические силы США, созданные во время первого президентского срока Трампа, а также технологические компании Маска, электромобилестроение, которое Трамп критиковал на своих митингах, и иммиграция.

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Источник: https://www.wsj.com/politics/donald-trump-elon-musk-alliance-d1fe43e3
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