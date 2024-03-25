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Стало известно, когда в США начнут судить Трампа. Какой срок ему грозит

Судья Хаун Мерчан назначил на 15 апреля начало судебного процесса над бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Как сообщает АР, санкция статьи предусматривает до четырех лет заключения

сегодня, 20:42
Автор:
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Ткачик Олеся
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Судья округа Манхэттен в городе Нью-Йорк, Хуан Мерчан, назначил на 15 апреля начало судебного процесса по делу о влиянии на выборы экс-президента США Дональда Трампа.

Стало известно, когда в США начнут судить Трампа. Какой срок ему грозит

Дональд Трамп

Первоначально судебный процесс по этому делу, касающийся выплаты Трампом денег порноактрисам с целью влияния на выборы 2016 года, должен был начаться 25 марта. Однако адвокаты экс-президента смогли получить 30-дневную отсрочку, посетовав на нехватку времени для ознакомления со всеми материалами.

Судья Мерчан отверг аргументы защиты о том, что прокуроры скрывали десятки тысяч страниц материалов из предварительного федерального расследования. Он отказал адвокатам Трампа в дальнейшей отсрочке судебного слушания.

Следует отметить, что уголовное дело, которое в отношении Трампа будет рассматриваться уже совсем скоро, станет первым, перешедшим на этап рассмотрения по существу. Это дело связано с инцидентом, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире, после чего он оплатил ей за услуги в отеле у курортного озера Тахо.

Прокуроры утверждают, что в октябре 2016 года в разгар президентской кампании порноактриса получила по меньшей мере 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении, которые, по их словам, были предназначены для финансирования предвыборной кампании Трампа. Это квалифицируется как уголовное преступление, за которое в соответствии с законами штата Нью-Йорк может быть предусмотрено до четырех лет заключения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Верховный суд США разрешил Дональду Трампу принимать участие в предстоящих осенью президентских выборах.




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Источник: https://apnews.com/article/trump-hush-money-trial-new-york-b8fb980a6ec745e918a13e676b7f1460
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