Стало известно, когда в США начнут судить Трампа. Какой срок ему грозит

Судья округа Манхэттен в городе Нью-Йорк, Хуан Мерчан, назначил на 15 апреля начало судебного процесса по делу о влиянии на выборы экс-президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп

Первоначально судебный процесс по этому делу, касающийся выплаты Трампом денег порноактрисам с целью влияния на выборы 2016 года, должен был начаться 25 марта. Однако адвокаты экс-президента смогли получить 30-дневную отсрочку, посетовав на нехватку времени для ознакомления со всеми материалами.

Судья Мерчан отверг аргументы защиты о том, что прокуроры скрывали десятки тысяч страниц материалов из предварительного федерального расследования. Он отказал адвокатам Трампа в дальнейшей отсрочке судебного слушания.

Следует отметить, что уголовное дело, которое в отношении Трампа будет рассматриваться уже совсем скоро, станет первым, перешедшим на этап рассмотрения по существу. Это дело связано с инцидентом, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире, после чего он оплатил ей за услуги в отеле у курортного озера Тахо.

Прокуроры утверждают, что в октябре 2016 года в разгар президентской кампании порноактриса получила по меньшей мере 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении, которые, по их словам, были предназначены для финансирования предвыборной кампании Трампа. Это квалифицируется как уголовное преступление, за которое в соответствии с законами штата Нью-Йорк может быть предусмотрено до четырех лет заключения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Верховный суд США разрешил Дональду Трампу принимать участие в предстоящих осенью президентских выборах.