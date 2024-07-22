Стало известно, кого Харрис думает выдвинуть на пост вице-президента США

Вице-президенту США Камале Харрис необходимо как можно скорее принять важное решение, а именно выбрать своего кандидата в вице-президенты. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: Getty Images

СМИ, ссылаясь на людей, знакомых с ходом внутриполитических дискуссий, на данный момент обсуждается несколько кандидатур на пост вице-президента, если они сами не будут претендовать на пост президента США.

Среди претендентов называют губернатора-демократа Кентукки Энди Бешира. Он успешно строит карьеру в республиканском штате, который в 2020 году поддержал Дональда Трампа. Он гордится своими достижениями в создании рабочих мест, поддержке образования и здравоохранения. Как губернатор, он наложил вето на законы о запрете абортов и гендерно-утверждающей помощи для трансгендерных молодежи, хотя вето было преодолено республиканским законодательным органом.

Также среди кандидатов министр транспорта США Пит Баттиджиг. Он завоевал поддержку избирателей Демократической партии в 2020 году, победив на первом собрании избирателей в Айове. Сначала он соперничал с Байденом и Харрис, но затем поддержал Байдена и вошел в его кабинет в 2021 году. Бывший мэр Саут-Бенда также имеет значительное влияние в ключевом для демократов штате Мичиган.

Может занять пост вице-президента губернатор Северной Каролины Рой Купер заслужил похвалу демократов за внимание к экономическому развитию и высокие рейтинги одобрения в политически конкурентном штате, который голосовал за Дональда Трампа в 2016 и 2020 годах.

Неплохие шансы у сенатора США Марка Келли. Он известный своим умеренным подходом в штате, где традиционно побеждают республиканцы, пользуется поддержкой Демократической партии. Бывший капитан ВМС и астронавт, он также является мужем Габриэль Гиффордс, тяжело раненной в стрельбе 2011 года. Насилие с применением огнестрельного оружия является ключевым вопросом предвыборной кампании демократов.

Также среди претендентов губернатор Пенсильвании Джош Шапиро вступил в должность год назад и уже считается восходящей звездой Демократической партии. С юридическим образованием и опытом работы генеральным прокурором, он имеет успешный опыт борьбы с республиканцами. Демократы считают его ключевым для победы на выборах в ноябре.

В списке также миллиардер и губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер активно поддерживает предвыборную кампанию Байдена, используя свои финансовые ресурсы от отелей Hyatt. Он также помогает провести Демократическую национальную конвенцию в Чикаго в следующем месяце. Хотя Иллинойс склоняется к демократам, Висконсин остается важным призом на выборах 2024 года.

Может занять пост вице-президента губернатор Гретхен Уитмер. Он зарекомендовала себя в Мичигане, опираясь на прямой подход и насущные проблемы. В 2020 году ее рассматривали в качестве кандидата на пост вице-президента, прежде чем Байден выбрал Харрис. Уитмер активно поддерживала Байдена в его переизбрании.

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