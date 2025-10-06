Стало известно, кого республиканцы могут выдвинуть в президенты после Трампа

Следующим кандидатом в президенты США от Республиканской партии будет действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс. Но это произойдет только в том случае, если он решит баллотироваться. Такое мнение в интервью для Fox News озвучил госсекретарь США Марко Рубио.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В ходе беседы телеведущая сказала, что исходя из слов ряда источников, президент США Дональд Трамп выдвинул Рубио в качестве возможного преемника своего движения MAGA (Make American great again).

В связи с этим у Рубио спросили, будет ли он баллотироваться в президенты страны на выборах в 2028 году, если Трамп этого захочет. Однако, по мнению госсекретаря США, движение возглавит другой человек.

"Я полагаю, что следующим кандидатом от Республиканской партии будет вице-президент (США Джей Ди Вэнс – ред.), если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг и отлично справляется со своими обязанностями", — заявил Рубио.

Также госсекретарь добавил, что у них отличная команда и все они работают на президента.

Накануне вопроса ведущая отметила, что по словам ряда источников, работа Рубио – это внешняя политика. Однако и во внутренней политике нет области, в которой он бы не обладал определенными знаниями или способностью давать дельные советы. По этой причине госсекретарь прояснил вопрос его работы и работы Трампа.

"Давайте проясним это, хорошо? Работа президента и моя — это то, что люди иногда путают. Наша работа — реализовать программу президента. Можем ли мы давать советы? Может ли мы предлагать идеи? Да. Но в конечном итоге он (Трамп – ред.), человек, которого избрали американцы", — резюмировал Марко Рубио.

