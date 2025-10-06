Стало відомо, кого республіканці можуть висунути в президенти після Трампа

Рубрики
Наступним кандидатом у президенти США від Республіканської партії буде чинний віце-президент США Джей Ді Венс. Але це станеться лише у тому випадку, якщо він вирішить балотуватись. Таку думку в інтерв'ю Fox News озвучив держсекретар США Марко Рубіо.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Під час бесіди телеведуча сказала, що, виходячи зі слів низки джерел, президент США Дональд Трамп висунув Рубіо як можливий наступник свого руху MAGA (Make American great again).
У зв'язку з цим у Рубіо запитали, чи балотуватиметься він у президенти країни на виборах у 2028 році, якщо Трамп цього захоче. Однак, на думку держсекретаря США, рух очолить інша людина.
Також держсекретар додав, що мають відмінну команду і всі вони працюють на президента.
Напередодні питання ведуча зазначила, що, за словами ряду джерел, робота Рубіо – це зовнішня політика. Однак і у внутрішній політиці немає галузі, в якій він би не володів певними знаннями чи здатністю давати слушні поради. З цієї причини держсекретар прояснив питання його роботи та роботи Трампа.
