Стало відомо, кого республіканці можуть висунути в президенти після Трампа

Наступним кандидатом у президенти США від Республіканської партії буде чинний віце-президент США Джей Ді Венс. Але це станеться лише у тому випадку, якщо він вирішить балотуватись. Таку думку в інтерв'ю Fox News озвучив держсекретар США Марко Рубіо.

Під час бесіди телеведуча сказала, що, виходячи зі слів низки джерел, президент США Дональд Трамп висунув Рубіо як можливий наступник свого руху MAGA (Make American great again).

У зв'язку з цим у Рубіо запитали, чи балотуватиметься він у президенти країни на виборах у 2028 році, якщо Трамп цього захоче. Однак, на думку держсекретаря США, рух очолить інша людина.

"Я вважаю, що наступним кандидатом від Республіканської партії буде віце-президент (США Джей Ді Венс — ред.), якщо він вирішить балотуватися. Він мій добрий друг і чудово справляється зі своїми обов'язками", — заявив Рубіо.

Також держсекретар додав, що мають відмінну команду і всі вони працюють на президента.

Напередодні питання ведуча зазначила, що, за словами ряду джерел, робота Рубіо – це зовнішня політика. Однак і у внутрішній політиці немає галузі, в якій він би не володів певними знаннями чи здатністю давати слушні поради. З цієї причини держсекретар прояснив питання його роботи та роботи Трампа.

"Давайте прояснимо це, добре? Робота президента і моя — це те, що люди іноді плутають. Наша робота — реалізувати програму президента. Чи можемо ми давати поради? Чи може ми пропонувати ідеї? Так. Але зрештою він (Трамп — ред.), людина, яку обрали американці", — резюмував Марко Рубі.

