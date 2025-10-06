logo_ukra

Стало відомо, кого республіканці можуть висунути в президенти після Трампа
НОВИНИ

Стало відомо, кого республіканці можуть висунути в президенти після Трампа

Президент США Дональд Трамп висунув Рубіо як можливий наступник свого руху MAGA

6 жовтня 2025, 07:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Наступним кандидатом у президенти США від Республіканської партії буде чинний віце-президент США Джей Ді Венс. Але це станеться лише у тому випадку, якщо він вирішить балотуватись. Таку думку в інтерв'ю Fox News озвучив держсекретар США Марко Рубіо.

Стало відомо, кого республіканці можуть висунути в президенти після Трампа

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час бесіди телеведуча сказала, що, виходячи зі слів низки джерел, президент США Дональд Трамп висунув Рубіо як можливий наступник свого руху MAGA (Make American great again).

У зв'язку з цим у Рубіо запитали, чи балотуватиметься він у президенти країни на виборах у 2028 році, якщо Трамп цього захоче. Однак, на думку держсекретаря США, рух очолить інша людина.

"Я вважаю, що наступним кандидатом від Республіканської партії буде віце-президент (США Джей Ді Венс — ред.), якщо він вирішить балотуватися. Він мій добрий друг і чудово справляється зі своїми обов'язками", — заявив Рубіо.

Також держсекретар додав, що мають відмінну команду і всі вони працюють на президента.

Напередодні питання ведуча зазначила, що, за словами ряду джерел, робота Рубіо – це зовнішня політика. Однак і у внутрішній політиці немає галузі, в якій він би не володів певними знаннями чи здатністю давати слушні поради. З цієї причини держсекретар прояснив питання його роботи та роботи Трампа.

"Давайте прояснимо це, добре? Робота президента і моя — це те, що люди іноді плутають. Наша робота — реалізувати програму президента. Чи можемо ми давати поради? Чи може ми пропонувати ідеї? Так. Але зрештою він (Трамп — ред.), людина, яку обрали американці", — резюмував Марко Рубі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп говорить про "дуже позитивні переговори" для припинення війни: деталі.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=xaRw5HZuMmk&t=4s
