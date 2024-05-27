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Стало известно, кто в Штатах выступает против мирного саммита в Швейцарии

Не все в США поддерживают идею проведения мирного саммита в Швейцарии, считает политолог Тарас Загородний. По его словам, есть политики, которым хотелось бы дружно жить с Россией и заниматься с ней торговлей

сегодня, 12:28
Автор:
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Ткачик Олеся
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Отсутствие президента Джо Байдена на Глобальном саммите мира в Швейцарии может и не являться катастрофой, считает политолог Тарас Загородний. По его словам, правда в том, что политика Штатов не обращается вокруг Украины, у их политиков есть свои проблемы, в том числе связанные с выборами. Именно поэтому для Байдена может быть более приоритетна предвыборная встреча по сбору средств.

Стало известно, кто в Штатах выступает против мирного саммита в Швейцарии

Саммит мира

"Субъективная составляющая, как я считаю, это интриги со стороны русофильской группы Салливана – Бернса. Их дико раздражает, что Украина не дает им спасти Россию от хаоса и сорвала их планы принудить нашу страну к капитуляции из-за свистопляски в Конгрессе с помощью для Украины. Удары по энергетической инфраструктуре России продолжаются, несмотря на истерики Салливана. Поэтому они не хотят усиливать влияние этого саммита, который все же достаточно велик",
– отметил Загородний.

При этом, по его словам, конечно, многим политикам гораздо более комфортно и удобно посещать лагеря с украинскими беженцами где-то в Европейском Союзе и торговать с Россией, чем выходить из зоны комфорта и смотреть как твои планы летят кувырком.

Именно поэтому, добавляет эксперт, эти политики и занимаются "сливами" в прессу различных "мирных планов" типа "корейского сценария". Плюс они выпускают на арену кремлевского диктатора Владимира Путин с криками, что он готов якобы договариваться.

При этом Загородний говорит, что суета Китая и России вокруг попыток сорвать проведение Глобального саммита мира свидетельствуют, что они не хотят этого саммита, потому что понимают возможные дипломатические последствия. Именно поэтому Китай суетится и даже выдает с Бразилией какой-то свой мирный план, говорит эксперт и добавляет, что в этом процессе не отстает и террористическая Россия, пытающаяся собрать министров иностранных дел стран БРИКС, как раз во время проведения саммита в Швейцарии.

"То есть что-то пригорает. Иначе зачем такая суматоха? Но не думаю, что там что-то будет кардинально отличаться от повестки дня саммита. И точно не будет поддержки войны против Украины",
– отметил эксперт.

По его мнению, саммит в Швейцарии больше похож на Тегеранскую конференцию 1943 года, где обсуждалось множество вопросов, в том числе, как будет жить мир после войны.

"Но это, конечно, только дипломатическая рамка, требующая наполнения на поле боя и ударов по российской энергетике. Ибо и в противном случае это так и останется простой декларацией намерений",
– подчеркнул Загородний.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что отказ Байдена принимать участие в саммите в Швейцарии является подлостью в отношении Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/taras.zahorodniy/posts/pfbid0WK7KNNzuPc4a4AN3QS3VgsJhUzp2dhKw4FTdDJhraEqnKC9wRYtNa8yyghaVzRgLl
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