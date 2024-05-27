Стало известно, кто в Штатах выступает против мирного саммита в Швейцарии

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Ткачик Олеся
Отсутствие президента Джо Байдена на Глобальном саммите мира в Швейцарии может и не являться катастрофой, считает политолог Тарас Загородний. По его словам, правда в том, что политика Штатов не обращается вокруг Украины, у их политиков есть свои проблемы, в том числе связанные с выборами. Именно поэтому для Байдена может быть более приоритетна предвыборная встреча по сбору средств.
Саммит мира
При этом, по его словам, конечно, многим политикам гораздо более комфортно и удобно посещать лагеря с украинскими беженцами где-то в Европейском Союзе и торговать с Россией, чем выходить из зоны комфорта и смотреть как твои планы летят кувырком.
Именно поэтому, добавляет эксперт, эти политики и занимаются "сливами" в прессу различных "мирных планов" типа "корейского сценария". Плюс они выпускают на арену кремлевского диктатора Владимира Путин с криками, что он готов якобы договариваться.
При этом Загородний говорит, что суета Китая и России вокруг попыток сорвать проведение Глобального саммита мира свидетельствуют, что они не хотят этого саммита, потому что понимают возможные дипломатические последствия. Именно поэтому Китай суетится и даже выдает с Бразилией какой-то свой мирный план, говорит эксперт и добавляет, что в этом процессе не отстает и террористическая Россия, пытающаяся собрать министров иностранных дел стран БРИКС, как раз во время проведения саммита в Швейцарии.
По его мнению, саммит в Швейцарии больше похож на Тегеранскую конференцию 1943 года, где обсуждалось множество вопросов, в том числе, как будет жить мир после войны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что отказ Байдена принимать участие в саммите в Швейцарии является подлостью в отношении Украины.
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