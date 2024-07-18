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Стало известно, одобрили ли республиканцы кандидатуру Вэнса на должность вице-президента США

Вэнс уже подчеркнул, что союзники по всему миру "распределят бремя обеспечения мира во всем мире"

сегодня, 09:15
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Кравцев Сергей

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, который прошел путь от критика Дональда Трампа до одного из его крупнейших сторонников, официально принял номинацию от Республиканской партии на пост вице-президента на Национальном съезде Республиканской партии в среду вечером в Милуоки. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Стало известно, одобрили ли республиканцы кандидатуру Вэнса на должность вице-президента США

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Политик не упоминал в речи Украину, но подчеркнул, что союзники по всему миру "распределят бремя обеспечения мира во всем мире".

"Больше никаких бесплатных поездок для стран, которые предают щедрость американских налогоплательщиков", – заявил Джей Ди Вэнс.

В своей речи Вэнс сказал, что Трамп "поставит Америку на первое место" и назвал среду "ночью надежды" после того, как бывший президент пережил покушение на прошлой неделе. 

Вэнс рассказал о своем воспитании и критиковал политику президента Джо Байдена. Он утверждал, что Байден нанес вред таким общинам, как та, где он вырос в Огайо.

Вэнс пытался обратиться к белым избирателям рабочего класса в своем призыве к штатам, где борются за голоса.

"Но мои соотечественники-американцы, этот момент касается не меня; он касается всех нас и того, за кого мы боремся", — сказал Вэнс, прежде чем обратиться к избирателям в штатах, которые Трампу, вероятно, нужно будет завоевать, чтобы вернуться в Белый дом.

Политики отметил, речь идет о рабочих автомобильной промышленности в Мичигане, которые задаются вопросом, почему политики, не имеющие отношения к делу, уничтожают ваши рабочие места. Речь идет об энергетиках из Пенсильвании и Огайо, которые не понимают, почему Джо Байден готов покупать энергоносители у диктаторов по всему миру, когда он мог бы покупать их у трудолюбивых американцев здесь, в своей собственной стране.

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