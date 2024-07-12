Стало известно, почему на самом деле Орбан встречался с Трампом: чьим посланником выступил

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, после визитов в Россию и Китай, отправился в Соединенные Штаты Америки. Во Флориде он встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и обсудил свои так называемые мирные инициативы по завершению войны в Украине.

Орбан и Трамп

Как отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, Орбан поочередно посетил Россию, Китай, а затем США и сознательно не встречался с президентом США Джо Байденом, но встретился с Дональдом Трампом.

"Я думаю, что у Орбана был месседж и от Владимира Путина, и от Си Цзиньпина. К тому же, очевидно, что премьер-министр Венгрии очень уважает российского президента и китайского лидера", — заявил эксперт.

По его мнению, Орбана следует исключить из НАТО и, возможно, из Евросоюза, поскольку он представляет серьезную угрозу, замедляя принятие решений и отказываясь помогать Украине. Эпштейн отметил, что Венгрия демонстрирует, как можно изменить демократию, называя себя нелиберальной демократией, и к этому же стремится Трамп в США.

"Трамп хочет, что к нему относились как россияне к Путину, или китайцы к Си Цзиньпину. Чтобы люди его боялись и не смели ничего говорить против него", – сказал Эпштейн.

При этом он подчеркнул, что существует партнерство между Трампом и Орбаном. В будущем они будут искать союзников среди таких политиков, как Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фарадж в Великобритании.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Орбан может поплатиться за свою так называемую "челночную дипломатию" и поездку в Кремль к диктатору Путину. В частности, как заявила глава либеральной фракции "Восстановить Европу" Валери Хайер, Орбан подрывает позиции, принятые Европейским Союзом и действует вопреки интересам блока. В этой связи председательство Венгрии в Совете ЕС необходимо прекратить, подчеркнула она.



