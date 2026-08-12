Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пересмотрел свое решение о предоставлении Украине лицензионных прав на самостоятельное производство зенитных ракет для комплексов Patriot. Сначала американский лидер дал такое обещание, но впоследствии заблокировал процесс из-за страха утечки уникальных военных секретов. Об этом сообщает влиятельное британское издание The Telegraph.

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Неожиданная инициатива прозвучала в июле на саммите НАТО, который проходил в Анкаре. Тогда Дональд Трамп заверил Президента Украины Владимира Зеленского в готовности Вашингтона поделиться разработками.

"Мы собираемся дать вам лицензию на производство Patriot", — пообещал тогда глава Белого дома.

Когда представители США ознакомили украинскую сторону со спецификой производственного цикла, Трамп даже отметил, что мощности украинских предприятий позволят "достаточно быстро" наладить выпуск дефицитного вооружения. Однако уже через несколько недель на правительственном заседании в Кэмп Дэвиде его риторика кардинально изменилась. На фоне жестких споров среди советников, предупреждающих об угрозе перехвата секретов Россией, Трамп признал сложность передачи подобных систем.

"Трудно отдавать такие технологии, — аргументировал свою новую позицию президент США, выражая геополитические опасения, — люди, которым вы даете эти технологии, могут когда-нибудь отвлечься от вас".

Главным камнем преткновения стал уникальный высокотехнологичный радар, разработанный корпорацией Boeing на своем предприятии в Алабаме. Речь идет о так называемом активном радиолокационном искателе PAC-3 Ka-диапазона, занимающем всего 8 дюймов в 10-дюймовой носовой части ракеты. Этот сверхсекретный прибор представляет собой "глаз" перехватчика, обеспечивая прямое столкновение с целью в финальные секунды полета. По данным производителя, во время войны в Ираке 2003 этот радар показал стопроцентную эффективность. Из-за уникальности устройства Белый дом строго ограничивает его экспорт даже для ближайших стратегических партнеров.

Для Украины это решение чрезвычайно болезненно, ведь Россия активно аккумулирует силы для очередных массированных обстрелов гражданской и энергетической инфраструктуры зимой, а собственные запасы ракет для ПВО в ВСУ фактически исчерпаны. На фоне того, что шансы Киева найти необходимые 300 ракет к началу холодов минимальны, Владимир Зеленский неоднократно отмечал важность бесперебойных поставок противоракетных средств.

"Каждый пакет противоракетной обороны спасает жизнь наших людей, — подчеркнул украинский лидер, описывая критичность ситуации с защитой неба, — и каждая ночь, когда у нас ее нет, приводит к жертвам".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Северная Корея активно изучает опыт российской агрессии против Украины, преследуя цель развертывания собственного военного конфликта. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Пхеньян стремится получить боевые навыки для предстоящей эскалации на Корейском полуострове.