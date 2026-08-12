Стало відомо, чому Трамп заблокував передачу Україні ліцензій на виробництво ракет Patriot

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп переглянув своє рішення щодо надання Україні ліцензійних прав на самостійне виробництво зенітних ракет для комплексів Patriot. Спочатку американський лідер дав таку обіцянку, але згодом заблокував процес через страх витоку унікальних військових секретів. Про це повідомляє впливове британське видання The Telegraph.

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Несподівана ініціатива пролунала у липні під час саміту НАТО, який проходив в Анкарі. Тоді Дональд Трамп безпосередньо запевнив Президента України Володимира Зеленського у готовності Вашингтона поділитися розробками.

"Ми збираємося дати вам ліцензію на виробництво Patriot", — пообіцяв тоді очільник Білого дому.

Коли представники США ознайомили українську сторону зі специфікою виробничого циклу, Трамп навіть зауважив, що потужності українських підприємств дозволять "досить швидко" налагодити випуск дефіцитного озброєння. Проте вже за кілька тижнів на урядовому засіданні у Кемп-Девіді його риторика кардинально змінилася. На тлі жорстких суперечок серед радників, які попереджали про загрозу перехоплення секретів Росією, Трамп визнав складність передачі подібних систем.

"Важко віддавати такі технології, — аргументував свою нову позицію президент США, висловлюючи геополітичні побоювання, — люди, яким ви даєте ці технології, можуть колись відвернутися від вас".

Головним каменем спотикання став унікальний високотехнологічний радар, який розробила корпорація Boeing на своєму підприємстві в Алабамі. Мова йде про так званий активний радіолокаційний шукач PAC-3 Ka-діапазону, що займає всього 8 дюймів у 10-дюймовій носовій частині ракети. Цей надсекретний прилад є "очима" перехоплювача, забезпечуючи пряме зіткнення з ціллю у фінальні секунди польоту. За даними виробника, під час війни в Іраці 2003 року цей радар показав стовідсоткову ефективність. Через унікальність пристрою Білий дім суворо обмежує його експорт навіть для найближчих стратегічних партнерів.

Для України це рішення є надзвичайно болісним, адже Росія активно акумулює сили для чергових масованих обстрілів цивільної та енергетичної інфраструктури взимку, а власні запаси ракет для ППО у ЗСУ фактично вичерпані. На тлі того, що шанси Києва знайти необхідні 300 ракет до початку холодів є мінімальними, Володимир Зеленський неодноразово наголошував на важливості безперебійних поставок протиракетних засобів.

"Кожен пакет протиракетної оборони рятує життя наших людей, — підкреслив український лідер, описуючи критичність ситуації із захистом неба, — і кожна ніч, коли у нас її немає, призводить до жертв".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Північна Корея активно вивчає досвід російської агресії проти України, маючи на меті розгортання власного військового конфлікту. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Пхеньян прагне отримати бойові навички для майбутньої ескалації на Корейському півострові.