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Стало известно, почему Запад не будет защищать Украину так, как Израиль

Запад не будет защищать Украину так, как Израиль, потому что ему это попросту не выгодно, считает политолог Илья Куса. По его словам, партнеры оценивают риски войны с РФ как высокие и катастрофические

сегодня, 15:59
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считает политолог Илья Куса, тезис о том, что Израиль защищают все, а Украину — никто, не выдерживает никакой критики, а лишь отображает розовый мир, в котором живёт часть общества.

Стало известно, почему Запад не будет защищать Украину так, как Израиль

Война в Украине

Дело в том, говорит он, что у Израиля есть юридический союзник, подписаны соответствующие договорённости. При этом, подчеркнул эксперт, у Украины такого нет и, скорее всего, не будет. Кроме того, он подчеркивает, что союз Израиля и Запада формировался в уникальных исторических и политических обстоятельствах, которых не было в Украине.

"Даже если убрать фактор военного договора, Запад не будет защищать Украину также, как Израиль, поскольку политически ему это не выгодно, о чем нам последовательно говорят с 2022 года. Риски войны с РФ оцениваются там как высокие и катастрофические. Убедить в обратном мы их не смогли и вряд ли сможем. В ситуации с Израилем и Ираном такого не было: все знали, что иранцы будут пытаться избегать большой эскалации и что они отвечали на удар по своему консульству, а риска ядерной войны не было и близко",
— написал в Фейсбуке эксперт.

Кроме того, по его словам, страны Запада традиционно любят играть в управление кризисами. На сегодняшний день их повестка выглядит так: контролируемая эскалация, локализация войны и сдерживание и уже много лет они действуют именно по этой схеме.

"Можно много дискутировать о том, почему так получилось, но это сегодняшняя реальность. Соответственно, прямое вовлечение в войну против РФ через защиту нашего неба "по израильской модели" будет происходить либо в управляемом ключе в рамках политического решения, которое на Западе могут принять в какой-то перспективе, либо вообще не произойдёт",
- заявил Куса.

При этом он уверен, что при другой администрации в Штатах было бы тоже самое, так что дело не в Байдене или Трампе, а в общей американской повестке, выборах и позиции американских союзников, которую Белый Дом должен учитывать, хотят они этого или нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США жестко приучают Украину к новой реальности.




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Источник: https://www.facebook.com/iliya.kusa.71/posts/pfbid09miPjFLG9ZXP6ppUccwsrSofsg3XRueRwotzWtcuSSk45YwG3mgRZtcPnsKmH4W1l
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