Стало известно, почему Запад не будет защищать Украину так, как Израиль

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Ткачик Олеся
Как считает политолог Илья Куса, тезис о том, что Израиль защищают все, а Украину — никто, не выдерживает никакой критики, а лишь отображает розовый мир, в котором живёт часть общества.
Война в Украине
Дело в том, говорит он, что у Израиля есть юридический союзник, подписаны соответствующие договорённости. При этом, подчеркнул эксперт, у Украины такого нет и, скорее всего, не будет. Кроме того, он подчеркивает, что союз Израиля и Запада формировался в уникальных исторических и политических обстоятельствах, которых не было в Украине.
Кроме того, по его словам, страны Запада традиционно любят играть в управление кризисами. На сегодняшний день их повестка выглядит так: контролируемая эскалация, локализация войны и сдерживание и уже много лет они действуют именно по этой схеме.
При этом он уверен, что при другой администрации в Штатах было бы тоже самое, так что дело не в Байдене или Трампе, а в общей американской повестке, выборах и позиции американских союзников, которую Белый Дом должен учитывать, хотят они этого или нет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США жестко приучают Украину к новой реальности.
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