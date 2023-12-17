Стало известно, поддерживают ли американцы тактику республиканцев по затягиванию помощи Украине

Тактика представителей Республиканской партии, которые задерживают помощь Украине, требуя дополнительного финансирования на усиление южной границы США, поддерживается большинством населения страны. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует обновленный опрос Harvard CAPS-Harris Poll.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

В рамках ежемесячного опроса респондентов спросили: "Как, по вашему мнению, нужно действовать республиканцам: придерживать оказание помощи обеим странам (Украине и Израилю), пока не получат дополнительного финансирования безопасности границы, или одобрить помощь без финансирования границы?"

65% американцев, которые участвовали в опросе, выбрали первый вариант, причем даже среди респондентов-демократов он на первом месте (51% против 49%), а среди республиканцев вообще имеет абсолютную поддержку (83% против 17%).

Интересно, что 65% респондентов считают, что США должны поддерживать Украину в войне против России, хотя нынешний многомиллиардный пакет финансирования поддерживают лишь 49% респондентов.

Практически такие же цифры и у Израиля: 65% респондентов сказали, что США должны поддерживать его в войне с ХАМАС, а рассматриваемый сейчас пакет поддерживают 54%.

В ходе опроса также выяснилось, что количество американцев, благосклонно относящихся к Украине, вдвое превышает число антипатиков – 55% против 25%. Разница в 30 п.п. примерно такая же, как у НАТО и Израиля, и гораздо лучше, чем, например, у Верховного суда США или большинства ведущих медиа и соцсетей, таких как CNN, Fox News, Facebook или экс-Twitter.

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