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Стало известно, при каких условиях Байден уступит место Мишель Обаме

Президент Джо Байден может отказаться быть кандидатом в президенты в пользу Мишель Обамы при двух условиях, сказал в эфире 24 канала политолог Игорь Рейтерович. Первое условие, это ухудшение его здоровья

6 мая 2024, 18:27
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации западных СМИ, Джо Байден может отказаться от кандидатства на пост президента в пользу Мишель Обамы. Как отметил Игорь Рейтерович, такой план Б может быть запущен при двух условиях. К примеру, считает эксперт, Байден может отказаться от участия в выборах, если у него ухудшится здоровье. Кроме того, он может сняться с выборов, если к середине лета его рейтинги не будут давать уверенности в победе на выборах. В таких условиях, отмечает политолог, Демократическая партия может сменить кандидата. При этом эксперт добавил, что слухи, что Мишель Обама может стать кандидатом в президенты от демократов, ходят уже давно.

Стало известно, при каких условиях Байден уступит место Мишель Обаме

Мишель Обама

На данный момент, подчеркивает Рейтерович, Байден демонстрирует уверенность, что он сможет победить республиканца Дональда Трампа.

Впрочем, добавил политолог, если все же Байдена заменят Обамой, то для Трампа это станет неприятной неожиданностью, которая заставит его менять кампанию.

Также политолог добавил, что рейтинги Мишель Обамы неоднократно измерялись и демонстрировали, что американцы хорошо к ней относятся. Кроме того, она могла бы стать первой женщиной президентом в США. Как добавил эксперт, Дональду Трампу будет сложно обойти эти плюсы.

Что касается вопроса поддержки Украины, если Обама станет кандидатом, то по прогнозу Рейтеровича, здесь ничего не изменится, ведь у Демократов есть четкая позиция по поводу поддержки нашей страны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Мишель Обама может стать кандидатом в президенты от Демократической партии. Также стало известно, почему она пользуется высокой популярностью в Штатах и может победить Дональда Трампа.




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Источник: https://24tv.ua/mozhe-bayden-znyati-kandidaturu-viboriv-korist-mishel-obami-dumka_n2549754
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