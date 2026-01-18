Сколько стоит членство в Совете Мира Трампа, который должен стать альтернативой ООН

Администрация президента США Дональда Трампа готовит запуск новой международной структуры под названием Совет мира, который может стать альтернативой Организации Объединенных Наций. Ключевая деталь инициативы в том, что статус постоянного члена предлагают предоставлять странам, готовым внести не менее 1 миллиарда долларов.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как следует из проекта устава, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, Дональд Трамп должен стать первым председателем Совета мира и получить решающее влияние на его деятельность. Именно он будет определять состав организации, утверждать все решения и иметь право инициировать исключение государств-членов.

Формально членство в Совете мира будет открытым и бесплатным, однако стандартный срок участия ограничивается тремя годами. Это правило не будет распространяться на страны, которые внесут взнос 1 млрд долларов в первый год работы организации. Для таких стран предусмотрен фактически неограниченный статус постоянного члена.

В Белом доме позиционируют Совет мира как структуру, способствующую стабильности, восстановлению управления и обеспечению длительного мира в регионах, охваченных конфликтами. В частности, в рамках инициативы планируют создать отдельный Совет мира для Газы, а собранные средства направить на ее восстановление.

Некоторые европейские страны критически относятся к концентрации финансового и политического контроля в руках главы организации. А премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху публично раскритиковал идею, отметив, что ее детали не согласовывались с израильской стороной.

