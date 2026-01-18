Скільки коштує членство в Раді Миру Трампа, яка має стати альтернативою ООН

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує запуск нової міжнародної структури під назвою Рада миру, яка може стати альтернативою Організації Об’єднаних Націй. Ключова деталь ініціативи в тому, що статус постійного члена пропонують надавати країнам, готовим внести щонайменше 1 мільярд доларів.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Як випливає з проєкту статуту, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, Дональд Трамп має стати першим головою Ради миру та отримати вирішальний вплив на її діяльність. Саме він визначатиме склад організації, затверджуватиме всі рішення та матиме право ініціювати виключення держав-членів.

Формально членство в Раді миру буде відкритим і безкоштовним, однак стандартний термін участі обмежується трьома роками. Це правило не поширюватиметься на країни, які зроблять внесок 1 млрд доларів у перший рік роботи організації. Для таких країн передбачено фактично необмежений статус постійного члена.

У Білому домі позиціонують Раду миру як структуру, що має сприяти стабільності, відновленню управління та забезпеченню тривалого миру в регіонах, охоплених конфліктами. Зокрема, в межах ініціативи планують створити окрему Раду миру для Гази, а зібрані кошти спрямувати на її відбудову.

Деякі європейські країни критично ставляться до концентрації фінансового та політичного контролю в руках голови організації. А прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу публічно розкритикував ідею, зазначивши, що її деталі не узгоджувалися з ізраїльською стороною.

