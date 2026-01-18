Макрон жорстко відреагував на ультиматум Трампа: як відповість Європа

Рубрики
Президент Франції Емманюель Макрон різко розкритикував тарифні погрози у бік ЄС з боку президента США Дональда Трампа, назвавши їх неприйнятними та такими, що суперечать принципам міжнародних відносин. За його словами, у разі підтвердження цих намірів Європейський Союз відповість єдино та скоординовано.
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото з відкритих джерел
Емманюель Макрон в соцмережі X відповів на погрози Трампа ввести нові мита для країн ЄС через підтримку Гренландії.
Французький лідер підкреслив, що Париж залишається відданим принципам суверенітету й незалежності держав, закріпленим у статуті ООН. За його словами, нині на кону стоїть безпека не лише в Арктиці, а й на кордонах самої Європи.
Саме цим Макрон пояснив подальшу підтримку України з боку Франції та участь у "коаліції охочих", метою якої є досягнення міцного й тривалого миру. Окремо президент згадав рішення Франції долучитися до військових навчань, ініційованих Данією в Гренландії, як елемент захисту спільної європейської безпеки.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трампа виставив ультиматум запровадити з 1 лютого 2026 року 10-відсоткові мита на товари з Данії та ще семи європейських країн. Такий крок пов’язаний із невдалими спробами США домовитися про придбання Гренландії.
Також "Коментарі" писали, що Гренландія не має збройних сил. Хто захищає найбільший у світі острів.