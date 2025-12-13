Трамп сделал новое заявление о "мирном соглашении" в войне Украины и РФ: что затрудняет процесс

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что "мирное соглашение", несмотря на сложность ситуации, "могло бы сработать", и "многие люди хотят увидеть, как это сработает". Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Когда у Трампа попросили прояснить конкретные пункты, в частности, по созданию буферной зоны и вопрос территорий, он отметил, что не будет комментировать пока ничего.
Стоит отметить, ранее Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский якобы единственный, кому не нравится предложенный Вашингтоном план завершения войны, тогда как его окружение поддерживает этот проект.
По его словам, американский план состоит "из четырех или пяти пунктов". Он признал, что процесс переговоров является сложным, поскольку документ предусматривает распределение территорий.
