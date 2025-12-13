Трамп сделал новое заявление о "мирном соглашении" в войне Украины и РФ: что затрудняет процесс

Президент США Дональд Трамп заявил, что "мирное соглашение", несмотря на сложность ситуации, "могло бы сработать", и "многие люди хотят увидеть, как это сработает". Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Посмотрим, что произойдет. Мы работаем над тем, чтобы увидеть, сможем ли сейчас заключить соглашение. Мы скоро узнаем", – отметил президент США.

Когда у Трампа попросили прояснить конкретные пункты, в частности, по созданию буферной зоны и вопрос территорий, он отметил, что не будет комментировать пока ничего.

"Это очень сложная ситуация, но это могло бы сработать, и многие люди хотят увидеть, как это сработает, посмотреть на это. Все, что я хочу сделать – остановить гибель 25 тысяч человек ежемесячно", – отметил американский лидер.

Стоит отметить, ранее Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский якобы единственный, кому не нравится предложенный Вашингтоном план завершения войны, тогда как его окружение поддерживает этот проект.

"Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. По сути, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект соглашения", – отметил президент США.

По его словам, американский план состоит "из четырех или пяти пунктов". Он признал, что процесс переговоров является сложным, поскольку документ предусматривает распределение территорий.

