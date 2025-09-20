Стало ясно, как закончится война в Украине: о чем договорились Трамп и Си

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация настойчиво работает над прекращением войны России в Украине, и выразил ожидание взаимодействия с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы положить ей конец. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
При этом Дональд Трамп высказал убеждение, что этот вопрос будет решен. Он добавил, что после разговора с Си Цзиньпином в пятницу считает, что Китай также присоединится к процессу урегулирования.
Трамп в очередной раз сказал, что Зеленский и Путин "ненавидят друг друга", и в очередной раз похвалил себя за то, что "остановил семь войн", подчеркнув: "никто никогда не делал ничего подобного".
Не обошлось и без повторения ранее озвученного Трампом месседжа о том, что российско-украинская война никогда не должна была начинаться и она бы не началась, если бы он был президентом США.
Также Трамп затронул тему поставок оружия и техники Украине, заявив, что "не хочет зарабатывать на этой войне".
