Стало ясно, как закончится война в Украине: о чем договорились Трамп и Си

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация настойчиво работает над прекращением войны России в Украине, и выразил ожидание взаимодействия с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы положить ей конец. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Мы очень упорно работаем над тем, чтобы урегулировать вопросы между Россией и Украиной. Увидим, что там произойдет", – отметил американский лидер.

При этом Дональд Трамп высказал убеждение, что этот вопрос будет решен. Он добавил, что после разговора с Си Цзиньпином в пятницу считает, что Китай также присоединится к процессу урегулирования.

"Мы с президентом Си говорили об этом, и я считаю, что он действительно хотел бы, чтобы это произошло. И я думаю, что он собирается работать с нами для этого", – прокомментировал президент США.

Трамп в очередной раз сказал, что Зеленский и Путин "ненавидят друг друга", и в очередной раз похвалил себя за то, что "остановил семь войн", подчеркнув: "никто никогда не делал ничего подобного".

Не обошлось и без повторения ранее озвученного Трампом месседжа о том, что российско-украинская война никогда не должна была начинаться и она бы не началась, если бы он был президентом США.

Также Трамп затронул тему поставок оружия и техники Украине, заявив, что "не хочет зарабатывать на этой войне".

"Но на самом деле мы зарабатываем деньги на этой войне, потому что они покупают у нас оружие и технику", – отметил президент США.

О своих впечатлениях американский лидер поделился в социальной сети Truth Social.

"Я только что завершил очень продуктивный разговор с президентом Китая Си. Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрение соглашения TikTok", — написал Трамп.



