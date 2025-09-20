Стало ясно, як закінчиться війна в Україні: про що домовилися Трамп та Сі

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація наполегливо працює над припиненням війни Росії в Україні, і висловив очікування на взаємодію з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб покласти їй кінець. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву Трамп зробив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому.
Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
При цьому Дональд Трамп висловив переконання, що це питання буде вирішено. Він додав, що після розмови із Сі Цзіньпіном у п'ятницю вважає, що Китай також приєднається до процесу врегулювання.
Трамп вкотре сказав, що Зеленський і Путін "ненавидять один одного", і вкотре похвалив себе за те, що "зупинив сім війн", наголосивши: "ніхто ніколи не робив нічого подібного".
Не обійшлося і без повторення раніше озвученого Трампом меседжу про те, що російсько-українська війна ніколи не мала починатися і вона б не почалася, якби він був президентом США.
Також Трамп торкнувся теми постачання зброї та техніки Україні, заявивши, що "не хоче заробляти на цій війні".
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів про результати розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.
Про свої враження американський лідер поділився у соціальній мережі Truth Social.