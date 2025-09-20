Стало ясно, як закінчиться війна в Україні: про що домовилися Трамп та Сі

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація наполегливо працює над припиненням війни Росії в Україні, і висловив очікування на взаємодію з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб покласти їй кінець. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву Трамп зробив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому.

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб урегулювати питання між Росією та Україною. Побачимо, що там станеться", – зазначив американський лідер.

При цьому Дональд Трамп висловив переконання, що це питання буде вирішено. Він додав, що після розмови із Сі Цзіньпіном у п'ятницю вважає, що Китай також приєднається до процесу врегулювання.

"Ми з президентом Сі говорили про це, і я вважаю, що він справді хотів би, щоб це сталося. І я думаю, що він збирається працювати з нами для цього", – прокоментував президент США.

Трамп вкотре сказав, що Зеленський і Путін "ненавидять один одного", і вкотре похвалив себе за те, що "зупинив сім війн", наголосивши: "ніхто ніколи не робив нічого подібного".

Не обійшлося і без повторення раніше озвученого Трампом меседжу про те, що російсько-українська війна ніколи не мала починатися і вона б не почалася, якби він був президентом США.

Також Трамп торкнувся теми постачання зброї та техніки Україні, заявивши, що "не хоче заробляти на цій війні".

"Але насправді ми заробляємо гроші на цій війні, тому що вони купують у нас зброю та техніку", – зазначив президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів про результати розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

Про свої враження американський лідер поділився у соціальній мережі Truth Social.

"Я тільки-но завершив дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі. Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok", — написав Трамп.



