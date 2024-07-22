Ставки повышаются: США разместили стратегические бомбардировщики на границе с Украиной

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Кравцев Сергей
Соединенные Штаты разместили два межконтинентальных стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress на 57-й авиабазе ВВС Румынии Михаил Когэлничану. Они будут участвовать в операции Bomber Task Force Europe. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-воздушных сил США в Европе.
Стратегические бомбардировщики США. Фото: из открытых источников
Отмечается, что на новом месте бомбардировщики будут действовать в составе 20-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США, а также начнут взаимодействовать с силами НАТО.
При прибытии на авиабазу Михаил Когэлничану, самолеты B-52 в сопровождении истребителей из Румынии и Финляндии провели совместный полет. В рамках развертывания они будут действовать как 20-я экспедиционная бомбардировочная эскадрилья, интегрируясь с НАТО и другими международными партнерами для улучшения безопасности в зоне ответственности Европейского командования ВС США.
Это первый случай, когда американские стратегические бомбардировщики действуют в Румынии.
США активно поддерживают союзников по НАТО через миссии BTF, что позволяет USAFE-AFAFRICA эффективно применять силы в Европе, создавая стратегическую уверенность и сдерживая потенциальных противников.
Развертывание американских стратегических бомбардировщиков демонстрирует готовность США и НАТО к координации и защите Североатлантического союза.
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