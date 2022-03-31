Стивен Кинг предсказал Путину, как закончится его агрессия в Украину

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Известный во всем мире писатель из Соединенных Штатов Стивен Кинг все время с самого начала российской агрессии поддерживает украинских защитников и болеет за судьбу нашей страны.
Стивен Кинг, (фото из открытых источников)
Через социальные сети он обратился к Путину. Кинг предсказал, чем для российского президента закончится эта агрессия на украинскую территорию, когда он немедленно не заберется вместе со своим войском из Украины. В своем тексте он сравнил его с мифическим Владом Цепешем – "сыном дьявола".
"Продолжай, Влад. Украина опустошит твою сокровищницу и обескровит тебя", — утверждает про позорное поражение главы РФ писатель.
Важно, что теперь Стивен Кинг не будет сотрудничать с издательствами из России и не будет заключать с ними новые контракты. Свое решение он обнародовал в социальных сетях. Также американский писатель призывает бойкотировать продукцию компании Coca Cola по той причине, что она не перестает работать на территории России.
Напоминаем, что "Комментарии" информировали о том, что
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости