Стивен Кинг предсказал Путину, как закончится его агрессия в Украину

Известный во всем мире писатель из Соединенных Штатов Стивен Кинг все время с самого начала российской агрессии поддерживает украинских защитников и болеет за судьбу нашей страны.

Стивен Кинг, (фото из открытых источников)

Через социальные сети он обратился к Путину. Кинг предсказал, чем для российского президента закончится эта агрессия на украинскую территорию, когда он немедленно не заберется вместе со своим войском из Украины. В своем тексте он сравнил его с мифическим Владом Цепешем – "сыном дьявола".

"Продолжай, Влад. Украина опустошит твою сокровищницу и обескровит тебя", — утверждает про позорное поражение главы РФ писатель.

Важно, что теперь Стивен Кинг не будет сотрудничать с издательствами из России и не будет заключать с ними новые контракты. Свое решение он обнародовал в социальных сетях. Также американский писатель призывает бойкотировать продукцию компании Coca Cola по той причине, что она не перестает работать на территории России.

Напоминаем, что "Комментарии" информировали о том, что "План Б" Путина: в МВД рассказали о намерениях российского президента . Власти Грузии заняли пророссийскую позицию, что позволило России перебросить почти половину своего контингента из Южной Осетии и Абхазии. Именно проваленный дипломатический фронт объясняет, почему Владимир Зеленский уволил посла Украины в Грузии. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

По словам Вадима Денисенко, Южная Осетия уже давно сообщает о своих намерениях войти в состав России.

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