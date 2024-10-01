Стивен Кинг сделал неожиданное признание о Дональде Трампе

Популярный американский писатель Стивен Кинг заявил, что еще 45 лет назад написал книгу о Дональде Трампе. По словам короля ужасов этой книгой была "Мертвая зона", а персонаж, соответствующий типажу Трампа оказался Грег Стилсон.



Стивен Кинг. Фото из открытых источников

Стивен Кинг опубликовал сообщение на платформе X, в котором заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп отвечает персонажу из книги "Мертвая зона".

"45 лет назад я написал книгу о Дональде Трампе. Она называлась "Мертвая зона". Я назвал его Грег Стилсон", — пишет Кинг.

В книге "Мертвая зона" Грег Стилсон — это харизматичный и амбициозный политик, начинающий свою карьеру как продавец библий, позже становится конгрессменом, стремясь в конце концов стать президентом США. С первого взгляда он кажется популярным, народным лидером, но на самом деле Стилсон безжалостный, безнравственный и деспотический политик.

Главный герой романа, Джонни Смит, после комы получает способность видеть будущее людей, прикасаясь к ним. После встречи со Стилсоном Джонни видит, что тот в будущем станет президентом и начнет третью мировую войну, что приведет к катастрофическим последствиям. Этот момент становится ключевым для развития сюжета книги Кинга, поскольку Джонни решает остановить Стилсона, чтобы предотвратить глобальную трагедию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп начал продавать Библии, чтобы собрать деньги на предвыборную кампанию.

Также "Комментарии" писали, что Стивен Кинг назвал единственный фильм, который он не смог досмотреть в кинотеатре. Им оказался популярнейший фантастический блокбастер 2007 года.