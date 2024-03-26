Возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет угрозой для демократии в США и большой проблемой для международного права, уверен бывший командующий армией США в Европе, американский генерал Бен Ходжес.

Трамп сохраняет шансы стать президентом США. Фото из открытых источников

"Если бы мы уже знали, кто будет следующим президентом, мы бы были Россией. Но мы не знаем, кто будет президентом. Надеюсь, что Джо Байдена переизберут не потому, что я поддерживаю всю его политику. А потому, что, по моему мнению, администрация Трампа будет ужасающей для Америки и нашей демократии", — заявил Бен Ходжес.

По мнению генерала США, многие страны Европы имеют объективные причины быть крайне озабоченными возможным возвращением Дональда Трампа в администрацию президента.

Бен Ходжес отметил, что Трамп не проявляет уважения к международному праву и наносит много вреда сплоченности НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне, ставшие жертвами теракта в концертном зале в Москве, получили бумеранг истории, считает политтехнолог Олег Постернак. "Снова пошла искусственная дискуссия о размышлении, корни которой лишь в желании ее инициаторов устроиться на время в лагере декоративной справедливости и побыть словно более моральными и прогрессивными по сравнению с теми, кто имеет право на сатисфакцию. Пусть даже руками других врагов Российского Рейха", – отметил Олег Постернак.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство России расширило список данных, которые владельцы сайтов обязаны хранить и предоставлять по требованию правоохранительным органам. В список таких данных добавили геолокацию граждан и используемые ими средства. Предлагаемые изменения затрагивают правила хранения данных, установленные для организаторов распространения информации в интернете в 2020 году.