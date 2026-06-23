Трамп пошел в атаку на союзников: сразу две страны оказались под ударом Белого дома

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал ряд союзников по НАТО, обвинив их в нежелании поддерживать американские инициативы, связанные с ситуацией вокруг Ирана и безопасностью судоходства в Ормузском проливе. Особенно жесткие претензии прозвучали в адрес Германии и Италии, которые глава Белого дома назвал "очень плохими" партнерами.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Поводом для недовольства Вашингтона стал отказ нескольких европейских государств предоставить американским военным дополнительную поддержку. Речь идет как о доступе к военной инфраструктуре в Европе для проведения операций, связанных с Ближним Востоком, так и о помощи в обеспечении безопасности в стратегически важном Ормузском проливе.

По мнению Трампа, подобная позиция выглядит несправедливой на фоне многолетних американских расходов на безопасность Европы. Президент напомнил, что США продолжают нести основную нагрузку по сдерживанию России и защите союзников по Альянсу.

Наиболее острый конфликт разгорелся между Вашингтоном и Римом. Отношения Трампа с премьер-министром Италии Джорджей Мелони остаются напряженными уже несколько месяцев. После саммита G7 взаимные обвинения вспыхнули с новой силой. Американский лидер заявил, что итальянский премьер якобы добивалась совместной фотосессии, однако в Риме категорически отвергли такие утверждения.

Политические разногласия уже начали отражаться на двусторонних контактах. Несколько итальянских чиновников отменили запланированные поездки в США, что многие наблюдатели расценили как демонстративный жест.

Берлин также столкнулся с последствиями ухудшения отношений. Ранее администрация Трампа объявила о сокращении американского военного присутствия в Германии и уменьшении отдельных программ военного сотрудничества. Аналогичные претензии прозвучали и в адрес Лондона, который первоначально отказался участвовать в операциях в Ормузском проливе. Хотя впоследствии Великобритания предложила направить авиацию в регион, в Вашингтоне назвали эту инициативу запоздалой.

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