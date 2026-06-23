Прихильники MAGA схиляються до підтримки України: чи готовий тепер Трамп ударити по Путіну

В американському політичному істеблішменті посилюється тенденція до більш доброзичливої риторики щодо України та її оборонних потреб. Про це пише Foreign Policy, наголошуючи на поступовій зміні поглядів навіть серед тих політиків, які раніше займали стриману чи критичну позицію.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Видання нагадує, що після резонансної дискусії в Білому домі, коли Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що Україна не має карт, публічна тональність почала помітно змінюватися. На наступних міжнародних зустрічах, включаючи саміт G7, європейські лідери фіксували м'якіші формулювання та готовність до обговорення подальшої підтримки Києва.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Трамп "реально змінив свій підхід" до українського питання. Паралельно низка високопоставлених американських чиновників стала публічно визнавати військові та стратегічні ризики для Росії. Держсекретар Марко Рубіо відзначив силу української армії, а міністр оборони Піт Хегсет наголосив на стійкості оборони України.

Зсув фіксується і серед медійних та політичних фігур, близьких до руху MAGA. Деякі з них почали публікувати заяви та матеріали, більш прихильні до Києва. Зокрема, зазначається, що частина впливових консервативних коментаторів пом'якшила риторику та почала частіше критикувати дії Москви.

Проте експерти, на яких посилається Foreign Policy, наголошують: поки що йдеться насамперед про риторику, а не про конкретні політичні рішення. Залишається відкритим питання, чи призведе це зрушення до збільшення постачання озброєнь, включаючи системи ППО Patriot, або посилення санкційного тиску на Росію.

Видання також нагадує, що раніше вже спостерігалися подібні зміни заяв у США, які завжди супроводжувалися довгостроковими діями. Тому, незважаючи на поточну динаміку, підсумкова стратегія Вашингтона щодо війни Росії проти України залишається невизначеною.

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