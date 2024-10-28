Стоял в очереди: Байден проголосовал на президентских выборах (ВИДЕО)

28 октября действующий президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в штате Делавер. Перед тем, как отправиться на участок, он сказал: "Давайте голосовать". Избирательный участок расположен вблизи его дома за пределами Уилмингтона, и, как сообщает Hindustan Times, перед помещением была очередь избирателей, также ожидавших в свою очередь проголосовать.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Вместе с Байденом на участке присутствовала представительница Лиза Блант Рочестер, баллотирующаяся на должность сенатора от Делавера. Ожидая своей очереди, президент поздоровался с избирателями, помог толкнуть тележку пожилой женщине перед собой и пообщался с людьми.

Байден ждал около 40 минут, прежде чем отдать свой бюллетень. При этом он передал свое удостоверение избирательному работнику, подписал форму и тот объявил: "Джозеф Байден сейчас голосует". Во время голосования Байдена также объявили о присутствующих впервые избирателях и комната взорвалась поздравлениями в их честь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ожидать украинцам под завершение каденции "Байден" . Олег Шамшур, украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2005-2010) и во Франции (2014-2020), поделился своими ожиданиями по поводу действий президента США Джо Байдена в течение периода после выборов и до инаугурации следующего президента США.

В частности, дипломат отметил, что теоретически есть возможность принятия важных решений, но подобные шаги являются редкостью для завершающих свой срок президентов. Обычно, по словам Шамшура, внимание привлекает использование президентского права на помилование, но значительных исторических решений в этот период ожидать не стоит.

