logo

BTC/USD

69520.85

ETH/USD

2503.26

LTC/USD

70.52

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Стоял в очереди: Байден проголосовал на президентских выборах (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Стоял в очереди: Байден проголосовал на президентских выборах (ВИДЕО)

Президент США ждал в очереди около 40 минут, прежде чем смог проголосовать

сегодня, 21:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

28 октября действующий президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в штате Делавер. Перед тем, как отправиться на участок, он сказал: "Давайте голосовать". Избирательный участок расположен вблизи его дома за пределами Уилмингтона, и, как сообщает Hindustan Times, перед помещением была очередь избирателей, также ожидавших в свою очередь проголосовать.

Стоял в очереди: Байден проголосовал на президентских выборах (ВИДЕО)

Джо Байден (фото из открытых источников)

Вместе с Байденом на участке присутствовала представительница Лиза Блант Рочестер, баллотирующаяся на должность сенатора от Делавера. Ожидая своей очереди, президент поздоровался с избирателями, помог толкнуть тележку пожилой женщине перед собой и пообщался с людьми.

Байден ждал около 40 минут, прежде чем отдать свой бюллетень. При этом он передал свое удостоверение избирательному работнику, подписал форму и тот объявил: "Джозеф Байден сейчас голосует". Во время голосования Байдена также объявили о присутствующих впервые избирателях и комната взорвалась поздравлениями в их честь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ожидать украинцам под завершение каденции "Байден" . Олег Шамшур, украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2005-2010) и во Франции (2014-2020), поделился своими ожиданиями по поводу действий президента США Джо Байдена в течение периода после выборов и до инаугурации следующего президента США.

В частности, дипломат отметил, что теоретически есть возможность принятия важных решений, но подобные шаги являются редкостью для завершающих свой срок президентов. Обычно, по словам Шамшура, внимание привлекает использование президентского права на помилование, но значительных исторических решений в этот период ожидать не стоит.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости