Странная выпуклость на фото: в США говорят, что Трамп может носить подгузник

Новые фотографии Дональда Трампа из Белого дома снова стали поводом для активных обсуждений в соцсетях. Пользователи обратили внимание на необычную выпуклость под одеждой президента США и начали предъявлять о ее происхождении.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Кадры, сделанные в конце августа во время выступления Трампа в Розовом саду Белого дома завирусились в соцсетях. На фотографиях в районе правой части ягодиц американского лидера заметно выпячивание ткани, из-за чего силуэт Трампа выглядит несколько странно.

В соцсетях сразу появились различные версии по поводу необычного вида президента США. Одни пользователи шутили, что под одеждой Трампа может быть "коробка", другие вспомнили давние слухи о якобы использовании американским президентом подгузников для взрослых.

"О, я знаю, мы должны смотреть на его огромный подгузник", — написал один из пользователей под фото.

Еще часть комментаторов предположила, что необычный контур может объясняться бронежилетом или другим защитным снаряжением.

Различные предположения по поводу 80-летнего Трампа, в частности о подгузниках, возникают в соцсетях уже не впервые. Одним из поводов также стало видео, которое бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опубликовала после интервью Трампа американскому телеканалу, где видны необычные выпуклости лидера США.

Кроме того, особенно активно обсуждалась тема после ужина корреспондентов Белого дома в апреле. Тогда пользователи также обратили внимание на необычные детали одежды Трампа на фотографиях разных ракурсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп внезапно изменил цвет волос. После этого президента США высмеяли в сети.