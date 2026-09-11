Дивна опуклість на фото: у США говорять, шо Трамп може носити підгузок

Нові фотографії Дональда Трампа з Білого дому знову стали приводом для активних обговорень у соцмережах. Користувачі звернули увагу на незвичну опуклість під одягом президента США та почали висувати припущення про її походження.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Кадри, які були зроблені наприкінці серпня під час виступу Трампа в Рожевому саду Білого дому завірусилися в соцмережах. На фотографіях у районі правої частини сідниць американського лідера помітне випинання тканини, через що силует Трампа виглядає дещо дивно.

У соцмережах одразу з'явилися різноманітні версії щодо незвичного вигляду президента США. Одні користувачі жартували, що під одягом Трампа може бути "коробка", інші згадали давні чутки про нібито використання американським президентом підгузків для дорослих.

"О, я знаю, ми ж маємо дивитися на його величезний підгузок", — написав один з користувачів під фото.

Ще частина коментаторів припустила, що незвичний контур може пояснюватися бронежилетом або іншим захисним спорядженням.

Різноманітні припущення щодо 80-річного Трампа, зокрема про підгузки, виникають у соцмережах уже не вперше. Одним з приводів також стало відео, яке колишня прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт опублікувала після інтерв'ю Трампа американському телеканалу, де видно незвичні опуклості лідера США.

Крім того, особливо активно тема обговорювалася після вечері кореспондентів Білого дому у квітні. Тоді користувачі також звернули увагу на незвичні деталі одягу Трампа на фотографіях з різних ракурсів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп раптово змінив колір волосся. Після цього президента США висміяли в мережі.