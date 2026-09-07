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Трамп раптово змінив колір волосся: президента США висміюють у мережі

Дональд Трамп з'явився на публіці з помітно темнішим волоссям. Нові фото президента США викликали хвилю жартів у соцмережах.

7 вересня 2026, 20:07
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Slava Kot

Нові фотографії президента США Дональда Трампа спричинили хвилю обговорень у соцмережах. Під час виходу з борту Air Force One у Нью-Джерсі політик постав перед камерами з помітно темнішим відтінком волосся, через що користувачі мережі оголосили його "брюнетом".

Трамп раптово змінив колір волосся: президента США висміюють у мережі

Новий колір волосся Трампа висміюють у мережі

Кадри з новим кольором волосся Трампа зробили в аеропорту Моррістауна. Трамп був одягнений у темно-синій костюм і жовту краватку, а його волосся цього разу виглядало темно-русявим, що суттєво відрізнялося від звичного для нього образу.

Як пише The Independent, журналіст Аарон Рупар звернув увагу на незвичний вигляд зачіски президента США, а його колега Яшар Алі заявив, що спочатку не повірив побаченому. Фото Трампа швидко поширилися у соцмережі Х, де викликали реакцію користувачів.

Трамп раптово змінив колір волосся: президента США висміюють у мережі - фото 2

Трамп з темним волоссям. Фото: Reuters 

Юрист Джордж Конвей згадав 25-ту поправку до Конституції США вказуючи на недієздатність президента, журналістка Моллі Йонг-Фаст назвала американського президента брюнетом, а письменниця Енн Ламотт саркастично порівняла його зовнішність з актором Пірсом Броснаном.

Трамп раптово змінив колір волосся: президента США висміюють у мережі - фото 2

Трамп з темним волоссям. Фото: AP

До обговорення долучилися також колишній конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер і драматург Пол Руднік. Останній іронічно припустив, що новий стиль Трампа міг бути натхненний образом відомого нью-йоркського злочинця Рекс Гойерманна.

Зачіска американського президента вже не вперше стає приводом для обговорень. Минулого місяця під час виступу в Лас-Вегасі волосся Трампа, навпаки, здавалося світлішим і більш об'ємним. Тоді в мережі з'явилися припущення про можливе нарощування волосся. Сам Трамп роками заперечує чутки про перуку. Під час виступу в Рожевому саду Білого дому він заявляв, що ніколи її не носив.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп виставив Європі рахунок за військову допомогу Україні.



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Джерело: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-new-hair-brunette-brown-colour-b3045680.html
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