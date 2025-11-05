logo

Страшная авиакатастрофа в США: есть погибшие
Страшная авиакатастрофа в США: есть погибшие

В США грузовой самолет UPS взорвался возле аэропорта

5 ноября 2025, 07:09
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В США во время взлета из аэропорта Луисвилля (штат Кентукки) разбился грузовой самолет UPS. Взрыв вызвал масштабный пожар, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает АР.

Страшная авиакатастрофа в США: есть погибшие

В США разбился грузовой самолет. Фото: из открытых источников

Отмечается, что по меньшей мере три человека погибли и 11 получили ранения в результате аварии большого грузового самолета компании UPS, который взорвался во время взлета из международного аэропорта Луисвилля имени Мухаммеда Али.

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) сообщили, что самолет разбился, вылетая из Международного аэропорта Мухаммеда Али в Луисвилле в Гонолулу.

По словам губернатора Кентукки Энди Бешира, количество жертв может возрасти, ведь спасатели еще не завершили поисковые работы.

"Мы знаем, что есть пострадавшие. Пока не можем подтвердить точное количество погибших, но просим всех молиться за тех, кого коснулась эта трагедия", — отметил он.

На видео, которое распространили очевидцы, видно пламя на левом крыле, когда грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11, направлявшийся в Гонолулу, начал взлет с главной полосы аэропорта.

По данным FAA, после отрыва от земли в левом крыле самолета вспыхнул пожар, а уже через несколько секунд судно взорвалось в огромный огненный шар. На видео также видны части измельченной крыши здания у конца взлетно-посадочной полосы.

Мэр Луисвилля Крейг Гринберг в комментарии местному телеканалу WLKY-TV отметил, что топливо, которым был заправлен самолет, несет "серьезную опасность".

Сейчас на месте ЧП работают десятки пожарных и полицейских подразделений, которые из-за риска возгорания вынуждены были действовать из укрытий.

Власти объявили режим "укрытия на месте" для всех районов к северу от аэропорта вплоть до реки Огайо. Еще бы, Луисвилльский аэропорт расположен всего в 10 минутах езды от центра города, вблизи жилых кварталов, музеев и парка водных развлечений.

Читайте также на портале "Комментарии" — самолет Трампа едва избежал авиакатастрофы во время полета в Великобританию: детали.




Источник: https://apnews.com/article/kentucky-louisville-plane-crash-report-71dd124d1971a22f122590e72cc2c73a
