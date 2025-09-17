Самолет Трампа едва избежал авиакатастрофы во время полета в Великобританию: детали

Президентский самолет Air Force One во время перелета в Великобританию едва не столкнулся с другим лайнером в небе над Нью-Йорком. В это время на борту находился президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией. Инцидент произошел 16 сентября, когда самолет авиакомпании Spirit Airlines опасно сблизился с президентским бортом.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По данным CBS и Bloomberg, авиадиспетчеры заметили, что траектория рейса 1300 авиакомпании Spirit Airlines (Форт-Лодердейл – Бостон) начала пересекаться с курсом самолета Дональда Трампа. Оба воздушных судна находились на схожих высотах в районе Лонг-Айленда.

Аудиозаписи переговоров, опубликованные на платформе liveatc.net, свидетельствуют, что диспетчер не раз приказывал пилотам Spirit изменить курс. Кроме того, голос диспетчера становился все более напряженным, ведь экипаж реагировал с задержкой.

"Поверните направо на 20 градусов немедленно. Движение с вашего левого крыла за… восемь миль. Я уверен, что вы видите, кто это", — сказал резко диспетчер.

После того, как реакции не последовало, диспетчер в более жестком тоне выразился.

"Следите за ним – он бело-синий. Мне нужно говорить с тобой дважды каждый раз. Будь внимательным. Выбрось свой iPad", – воскликнул к пилоту диспетчер.

Речь шла о президентском Air Force One с Трампом на борту, приближавшемся к зоне опасного сближения.

В компании Spirit Airlines подтвердили инцидент, но подчеркнули, что рейс действовал в соответствии с указаниями диспетчеров и приземлился в Бостоне без происшествий. Спикер авиакомпании подчеркнул, что "безопасность всегда является нашим главным приоритетом".

Самолет Трампа Air Force One и пассажирское судно Spirit Airlines

По предварительным данным сервиса FlightRadar, самолеты прошли на расстоянии примерно 11 миль друг от друга.

Несмотря на инцидент, Дональд Трамп безопасно прибыл в Лондон поздно вечером во вторник. Это его второй государственный визит в Великобританию, в ходе которого планируются переговоры с премьер-министром Киром Стармером, встреча с королевской семьей и обсуждение ключевых вопросов, включая поддержку Украины.

