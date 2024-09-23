Трамп снова пугает началом Третьей мировой войны: что заявил в этот раз

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его оппонентка Камала Гаррис не может "ответить на самые простые вопросы", из-за чего есть риск того, что она "не способна ничего сделать для остановки мирового конфликта". Как передает портал "Комментарии", свое мнение республиканец озвучил у себя в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Как она может представлять нас в деле по остановке Третьей мировой войны? Ответ прост, она не может", — написал Дональд Трамп.

Экс-глава Белого дома отметил, что мир сейчас является очень опасным местом.

"Камала (и Джо!) не в состоянии ответить даже на самые простые вопросы. Это БЕЗУМНО!", — утверждает Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что не примет участия в следующих выборах президента США, запланированных на 2028 год, если проиграет на президентских выборах в этом году.

Дональд Трамп во время интервью в программе Full Measure ответил на вопрос, будет ли он снова баллотироваться на пост президента США через четыре года, если потерпит поражение на нынешних выборах от Камалы Харрис. 78-летний бывший президент заявил, что не планирует участие в новых выборах, ведь надеется одержать победу в 2024 году.

"Нет, не хочу. Нет, я не знаю. Я думаю, что да, как будет, так и будет. Я вообще этого не вижу. Я надеюсь, что мы добьемся успеха", — ответил Трамп.

Выборы президента США в 2024 году состоятся 5 ноября. Главным кандидатом от Республиканской партии стал Дональд Трамп, избравший своим кандидатом в вице-президенты Джеймса Дэвида Венса.

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