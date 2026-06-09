«Стратегический провал России»: в ООН США сделали жесткое заявление о войне в Украине

Соединенные Штаты выступили с резкой оценкой российской агрессии против Украины на заседании Совета Безопасности ООН. Представитель США при Экономическом и социальном совете ООН Дан Негреа заявил, что решение Кремля начать полномасштабное вторжение стало для России стратегическим поражением.

Совбез ООН. Фото: из открытых источников

По его словам, спустя годы после начала войны Москва так и не смогла достичь поставленных целей на поле боя. Более того, дальнейшая эскалация, как считает американский дипломат, не способна изменить ситуацию в пользу России и лишь увеличивает риски более масштабной гуманитарной катастрофы.

Негреа подчеркнул, что война должна быть прекращена как можно скорее, поскольку военного решения конфликта не существует. В этой связи он обратился к государствам-членам ООН с призывом отказаться от любой поддержки российских военных усилий.

Отдельно американский представитель упомянул страны, которые, по мнению Вашингтона, продолжают способствовать ведению войны. Речь идет, в частности, об Иране, который поставляет России беспилотники, используемые против Украины, а также о Кубе, граждане которой, как утверждают США, участвуют в боевых действиях на стороне российских войск.

Несмотря на жесткую критику действий Москвы, американская сторона заявила о готовности поддерживать дипломатические усилия по завершению конфликта. Негреа отметил, что устойчивый мир может быть достигнут исключительно путем переговоров между сторонами.

По его словам, США уже неоднократно доводили эту позицию как до Украины, так и до России и остаются готовыми содействовать поиску формулы долгосрочного прекращения войны. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся международных дискуссий о путях урегулирования крупнейшего вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

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