"Стратегічний провал Росії": в ООН США зробили жорстку заяву про війну в Україні

Сполучені Штати виступили із різкою оцінкою російської агресії проти України на засіданні Ради Безпеки ООН. Представник США при Економічній та соціальній раді ООН Дан Негреа заявив, що рішення Кремля розпочати повномасштабне вторгнення стало для Росії стратегічною поразкою.

Радбез ООН. Фото: з відкритих джерел

За його словами, через роки після початку війни Москва так і не змогла досягти поставленої мети на полі бою. Більше того, подальша ескалація, як вважає американський дипломат, не здатна змінити ситуацію на користь Росії і лише збільшує ризики масштабнішої гуманітарної катастрофи.

Негреа підкреслив, що війна має бути припинена якнайшвидше, оскільки військового вирішення конфлікту не існує. У зв'язку з цим він звернувся до держав-членів ООН із закликом відмовитися від будь-якої підтримки російських військових зусиль.

Окремо американський представник згадав країни, які, на думку Вашингтона, продовжують сприяти веденню війни. Йдеться, зокрема, про Іран, який постачає Росії безпілотники, які використовуються проти України, а також про Кубу, громадяни якої, як стверджують США, беруть участь у бойових діях на боці російських військ.

Незважаючи на жорстку критику дій Москви, американська сторона заявила про готовність підтримувати дипломатичні зусилля щодо завершення конфлікту. Негреа зазначив, що стійкий світ може бути досягнутий виключно шляхом переговорів між сторонами.

За його словами, США вже неодноразово доводили цю позицію як до України, так і до Росії та залишаються готовими сприяти пошуку формули довгострокового припинення війни. Заява прозвучала на тлі міжнародних дискусій про шляхи врегулювання найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

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