Стрельба в американской школе: есть погибшие

В пригороде Детройта (штат Мичиган, США) в школе произошла стрельба, в результате которой погибли 3 человека, еще 6 — ранены. Об этом сообщило американское издание The Washington Post. Стрельба произошла в средней школе городка Оксфорд Тауншип в 12:55 по местному времени (19:55 по Киеву). В результате инцидента ранены от четырех до шести человек.

США (фото из открытых источников)

Как сообщили в офисе шерифа округа Окленд, нападавший был задержан на месте, в Оксфорде. Медицинский вертолет приземлился вскоре после 14:00 на стоянке школы. Школу закрыли, при этом некоторые ученики скрывались в замкнутых классах, тогда как офицеры обыскивали помещение. Со временем школьников отвезли в продуктовый магазин, чтобы их забрали родители.

Напомним, стрельба в поезде случилась 4 октября в городе Тусон, находящемся в штате Аризона. В результате один из агентов Управления по контролю за борьбой с наркотиками погиб. Два агента получили ранения, когда зашли проверять пассажиров в поезде. Инцидент произошел в поезде Amtrak, на железнодорожной станции в Тусоне. Агенты сели в поезд для проверки пассажиров на наличие незаконного оружия, денег и наркотиков. Одного из подозрительных мужчин вывели на улицу, его вещи проверили и отпустили пассажира, но потом нашли там марихуану.

В это время мужчина уже находился в вагоне, когда к нему зашли офицеры поговорить и, возможно, для задержания. О разговоре между ними и подозреваемым ничего неизвестно, но тот начал стрелять и попал в нескольких человек. В результате погиб руководитель группы агентов Майкл Гарбо. Еще один агент и офицер получили ранения и были доставлены в больницу. Во время перестрелки подозреваемого застрелили.

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