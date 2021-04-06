Стрельба в США: погибла женщина, трое ранены

В американском городе Бирмингем (штат Алабама) в парке поссорились двое мужчин. В результате выяснения отношений спорившие взялись за оружие.

Стрельба (фото из открытых источников)

В этот момент в зоне отдыха находились несколько сотен человек, причем среди них семьи с детьми, однако это не остановило конфликтующих мужчин. В результате перестрелки была убита женщина, еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один получил травмы, опасные для жизни. Полицейские начали операцию по задержанию преступников, сообщает WBMA со ссылкой на полицию.

Накануне в результате перестрелки в г Таскалусе, который также расположен в штате Алабама, перестрелка произошла на парковке бара. Сообщается о 5 потерпевших. Всех пострадавших доставили в больницу. Стрелявшие задержаны.

Ранее в США в городе Пайн-Блафф (штат Арканзас) 1 марта произошла стрельба в школе, в результате которой был тяжело ранен 15-летний ученик учебного заведения. Некоторые СМИ даже распространили информацию о смерти мальчика.

Напомним, в салонах в американской Атланте и пригороде произошли три случая стрельбы, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек. Две стрельбы произошли в спа-салонах в Атланте, находящихся через дорогу друг от друга. Были убиты четыре женщины. Еще одна стрельба произошла в массажном салоне в округе Чероки на север от Атланты, где три человека были убиты, еще двое получили ранения. В больнице два из них умерли. За несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в Чероки — отмечается, что это 21-летний Роберт Аарон Лонг из Вудстока. Сообщается, что пока нет никаких указаний на мотив. Чиновники округа Чероки рассказали, что пока неизвестно, связаны ли эти события друг с другом, но они рассматривают такую возможность.

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