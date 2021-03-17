В салонах США произошла стрельба: много жертв

В салонах в американской Атланте и пригороде произошли три стрельбы, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает The Associated Press.

Роберт Аарон Лонг (фото из открытых источников)

Две стрельбы произошли в спа-салонах в Атланте, находящихся через дорогу друг от друга. Были убиты четыре женщины. Еще одна стрельба произошла в массажном салоне в округе Чероки на север от Атланты, где три человека были убиты, еще двое получили ранения. В больнице два из них умерли.

За несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в Чероки — отмечается, что это 21-летний Роберт Аарон Лонг из Вудстока. Сообщается, что пока нет никаких указаний на мотив. Чиновники округа Чероки рассказали, что пока неизвестно, связаны ли эти события друг с другом, но они рассматривают такую возможность.

Напомним, в США в городе Пайн-Блафф (штат Арканзас) 1 марта произошла стрельба в школе, в результате которой был тяжело ранен 15-летний ученик учебного заведения. Некоторые СМИ даже распространили информацию о смерти мальчика. Правоохранители сообщили, что один из учеников средней школы во время перемены открыл стрельбу в коридоре и серьезно ранил своего одноклассника, которого по воздуху доставили в больницу Литл-Рока, где он находится "в очень тяжелом состоянии". Стрелявший попытался скрыться, но полицейская собака вышла на его след в одном из соседних районов и он был задержан. Позже появилась информация, что пострадавший ученик умер от полученных ранений, но полиция опровергла ее. Задержанный за стрельбу подросток помещен в изолятор для несовершеннолетних. Напомним, неизвестный открыл стрельбу и ранил трех людей на улице Миддлтон-роуд в Хакни, Лондон. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, двое других находятся в одной из больниц Великобритании. Британская полиция была вызвана на место происшествия около 21:45 по местному времени в понедельник. Место преступления оцеплено.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!