Нападения с ножом в Германии: несколько человек ранены

Несколько человек были ранены в результате нападения с ножом в городе Оберхаузен на западе Германии в четверг вечером, сообщает Focus Online, добавляя, что подозреваемый был арестован.

Фото: из открытых источников

Westdeutsche Allgemeine Zeitung сообщила, что несколько человек были доставлены в больницу с ножевыми ранениями, а некоторые получили травмы, угрожающие жизни. Полиция пока не сообщает подробности.

Напомним, в Европе прошла серия терактов из-за обострения конфликта с исламистами. Министерство внутренних дел и интеграции Австрии приказало закрыть "радикальные мечети" после смертоносного нападения исламиста в Вене, а Франция ужесточила контроль внутри страны за мигрантами.

Ранее "Комментарии" сообщали, что тысячи людей в Лейпциге протестовали против Сovid-ограничений в Германии. В центре Лейпцига тысячи людей вышли на протест против введенных правительством ограничений, призванных замедлить распространение коронавируса. Суд в последний момент отклонил прошение перенести акцию в другое место. Протестующие несли немецкие флаги, а одна женщина с табличкой "За правду, справедливость и свободу" надела маску на глаза, оставив открытыми нос и рот.

















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