Стрельба возле Белого дома: в США умерла 20-летняя нацгвардейка

В США скончалась 20-летняя нацгвардейка Сара Бекстром, получившая тяжелые ранения во время стрельбы в Вашингтоне недалеко от Белого дома.

Нацгвардейка Сара Бекстром. Фото: из открытых источников

Еще один раненый нацгвардеец, 24-летний Эндрю Вулф, сейчас продолжает бороться за свою жизнь, сообщил президент США Дональд Трамп.

Смерть Бэкстрем подтвердил также глава Пентагона Пит Хэгсет. Вместе с тем в критическом состоянии находится подозреваемый в стрельбе. По данным следствия, это 29-летний выходец из Афганистана Рахманулла Лаканвал, раненный во время задержания.

"Жестокость подозреваемого напоминает нам, что нет более важного приоритета национальной безопасности, чем обеспечение полного контроля над въезжающими людьми, которые остаются в нашей стране", — подчеркнул Трамп.

Стрельбу в нескольких кварталах от Белого дома американские правоохранители квалифицировали как террористический акт и ведут следственные действия. Федеральное бюро расследований (ФБР) уже провело ряд обысков на нескольких объектах недвижимости, среди которых здание в Вашингтоне, связанное с подозреваемым.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Лаканвал легально въехал в США в 2021 году за условным гуманитарным увольнением в рамках операции Allies Welcome, которую проводила администрация Джо Байдена после вывода войск США из Афганистана. Целью операции была поддержка и переселение уязвимых афганцев, в том числе тех, кто раньше помогал американским войскам.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что после вывода войск из Афганистана администрация Байдена "оправдала привоз вероятного стрелка в Соединенные Штаты в сентябре 2021 года из-за его предварительной работы с правительством США, включая ЦРУ, как члена партнерской силы в Кандагаре".