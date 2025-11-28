Стрілянина біля Білого дому: у США померла 20-річна нацгвардійка

У США померла 20-річна нацгвардійка Сара Бекстром, яка отримала важкі поранення під час стрілянини у Вашингтоні неподалік Білого дому.

Нацгвардійка Сара Бекстром. Фото: з відкритих джерел

Ще один поранений нацгвардієць, 24-річний Ендрю Вулф зараз продовжує боротися за своє життя, повідомив президент США Дональд Трамп.

Смерть Бекстрем підтвердив також глава Пентагону Піт Геґсет. Разом з тим у критичному стані перебуває підозрюваний у стрілянині. За даними слідства, це 29-річний виходець з Афганістану Рахманулла Лаканвал, який був поранений під час затримання.

"Жорстокість підозрюваного нагадує нам, що немає важливішого пріоритету національної безпеки, ніж забезпечення повного контролю над людьми, які в'їжджають і залишаються в нашій країні", — наголосив Трамп.

Стрілянину у кількох кварталах від Білого дому американські правоохоронці кваліфікували як терористичний акт і ведуть слідчі дії. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) уже провело низку обшуків на кількох об'єктах нерухомості, серед яких будинок у Вашингтоні, пов'язаний із підозрюваним.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", Лаканвал легально в'їхав до США у 2021 році за гуманітарним умовним звільненням у рамках операції Allies Welcome, яку проводила адміністрація Джо Байдена після виведення військ США з Афганістану. Метою операції була підтримка та переселення вразливих афганців, зокрема тих, хто раніше допомагав американським військам.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що після виведення військ з Афганістану адміністрація Байдена "виправдала привезення ймовірного стрільця до Сполучених Штатів у вересні 2021 року через його попередню роботу з урядом США, включно з ЦРУ, як члена партнерської сили в Кандагарі".