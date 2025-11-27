Співпрацював із ЦРУ: з'явилися нові подробиці про винуватця стрілянини у Вашингтоні

За підозрою у стрілянині неподалік Білого дому у Вашингтоні затримали Рахмануллу Лаканвала, 29-річного громадянина Афганістану.

У Вашингтоні затримали Рахмануллу Лаканвала. Фото: з відкритих джерел

Його звинувачують у стрільбі по двох членах Національної гвардії напередодні Дня подяки. Підозрюваний раніше співпрацював із різними органами США, в тому числі з ЦРУ, повідомляє Fox News.

Американські офіційні особи заявили, що стрілянина розслідується як можливий акт міжнародного тероризму.

За даними джерел видання, Лаканвал легально в'їхав до США у 2021 році за гуманітарним умовним звільненням у рамках операції Allies Welcome, яку проводила адміністрація Джо Байдена після виведення військ США з Афганістану.

Метою операції була підтримка та переселення вразливих афганців, зокрема тих, хто раніше допомагав американським військам. Водночас деякі джерела повідомляють, що заяву підозрюваного на притулок у США схвалили вже під час президентства Дональда Трампа.

"Після катастрофічного виведення військ Байдена з Афганістану адміністрація Байдена виправдала привезення ймовірного стрілця до Сполучених Штатів у вересні 2021 року через його попередню роботу з урядом США, включно з ЦРУ, як члена партнерської сили в Кандагарі, яка завершилася незабаром після хаотичної евакуації", — цитує видання директора ЦРУ Джона Реткліффа.

Як повідомляв портал "Коментарі", у центрі Вашингтона, всього за кілька хвилин ходи від Білого дому, сталася стрілянина, унаслідок якої поранено двох військовослужбовців Національної гвардії США. За офіційною інформацією, обидва гвардійці перебувають у критичному стані. Підозрюваний стрілець також отримав поранення та був затриманий правоохоронцями. Його травми, за попередніми даними, не загрожують життю.

Видання "Коментарі" також писало, що після стрілянини у Вашингтоні, де було важко поранено двох нацгвардійців, президент США Дональд Трамп оголосив про намір переглянути статус усіх афганських громадян, які в’їхали до країни за каденції Джо Байдена.