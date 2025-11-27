logo_ukra

BTC/USD

90967

ETH/USD

3011.7

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Співпрацював із ЦРУ: з'явилися нові подробиці про винуватця стрілянини у Вашингтоні
commentss НОВИНИ Всі новини

Співпрацював із ЦРУ: з'явилися нові подробиці про винуватця стрілянини у Вашингтоні

З'явилися нові подробиці щодо громадянина Афганістану, затриманого після поранення двох бійців Національної гвардії США неподалік Білого дому напередодні Дня подяки

27 листопада 2025, 16:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

За підозрою у стрілянині неподалік Білого дому у Вашингтоні затримали Рахмануллу Лаканвала, 29-річного громадянина Афганістану.

Співпрацював із ЦРУ: з'явилися нові подробиці про винуватця стрілянини у Вашингтоні

У Вашингтоні затримали Рахмануллу Лаканвала. Фото: з відкритих джерел

Його звинувачують у стрільбі по двох членах Національної гвардії напередодні Дня подяки. Підозрюваний раніше співпрацював із різними органами США, в тому числі з ЦРУ, повідомляє Fox News. 

Американські офіційні особи заявили, що стрілянина розслідується як можливий акт міжнародного тероризму. 

За даними джерел видання, Лаканвал легально в'їхав до США у 2021 році за гуманітарним умовним звільненням у рамках операції Allies Welcome, яку проводила адміністрація Джо Байдена після виведення військ США з Афганістану.

Метою операції була підтримка та переселення вразливих афганців, зокрема тих, хто раніше допомагав американським військам. Водночас деякі джерела повідомляють, що заяву підозрюваного на притулок у США схвалили вже під час президентства Дональда Трампа.

"Після катастрофічного виведення військ Байдена з Афганістану адміністрація Байдена виправдала привезення ймовірного стрілця до Сполучених Штатів у вересні 2021 року через його попередню роботу з урядом США, включно з ЦРУ, як члена партнерської сили в Кандагарі, яка завершилася незабаром після хаотичної евакуації", — цитує видання директора ЦРУ Джона Реткліффа.

Як повідомляв портал "Коментарі", у центрі Вашингтона, всього за кілька хвилин ходи від Білого дому, сталася стрілянина, унаслідок якої поранено двох військовослужбовців Національної гвардії США. За офіційною інформацією, обидва гвардійці перебувають у критичному стані. Підозрюваний стрілець також отримав поранення та був затриманий правоохоронцями. Його травми, за попередніми даними, не загрожують життю.

Видання "Коментарі" також писало, що після стрілянини у Вашингтоні, де було важко поранено двох нацгвардійців, президент США Дональд Трамп оголосив про намір переглянути статус усіх афганських громадян, які в’їхали до країни за каденції Джо Байдена. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.foxnews.com/us/who-dc-national-guardsmen-shooting-suspect-what-know-about-afghan-national-rahmanullah-lakanwal
Теги:

Новини

Всі новини